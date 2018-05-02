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蘋果財報出爐 投顧：蘋概有望利空出盡

發稿時間：2018/05/02 09:37

最新更新：2018/05/02 09:37

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（中央社記者江明晏台北2日電）蘋果公布最新財報，單季營收、獲利和每股純益創同期新高，投顧認為，雖然iPhone銷售量低於預期，但蘋概股先前修正幅度大，現在有望利空出盡。

蘋果公布2018會計年度第2季財報，截至今年3月底單季營收、獲利和每股純益創同期新高，消費者青睞iPhone X比其他機種明顯。

觀察蘋果財報，兆豐投顧協理黃國偉今天接受中央社記者訪問表示，雖然蘋果首季財報營收和獲利優於市場期待，但iPhone銷售量僅5221.7萬支，比市場預期的少，顯見營收獲利創同期高是受到服務項目營收創新高，以及穿戴裝置成長明顯。

但他坦言，軟體服務這一塊對台灣蘋概供應鏈沒有幫助，台灣蘋概股表現還是得看Mac和iPhone的成長動能，而第2季展望雖然優於預期，因為處於淡季市場期待不多。

觀察蘋概股走勢，黃國偉指出，由於蘋概股已經修正了一段時間，處於位置低檔，可望利空出盡，但還是要觀察投資市場如何表態。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，雖然財報數字仍不如預期，但對蘋概股來說，最壞狀況應該已經過去，加上台灣蘋概股先前已經修正蠻多了，壓力回檔空間減輕，頗有利空出盡意味。

蘋果截至今年3月底的2018會計年度第2季營收達611.37億美元，季減少31%，年增加16%，當季獲利達138.22億美元，年成長25.3%，每股稀釋純益2.73美元。

蘋果當季iPhone銷售量5221.7萬支，季減少32%，年增加3%，iPhone X銷售在當季每週表現佳，且在中國大陸銷售占有領先地位。（編輯：黃國倫）1070502

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