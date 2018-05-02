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油價擬設緩漲機制 經長：中油吸收部分漲幅

發稿時間：2018/05/02 09:40

最新更新：2018/05/02 11:15

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經濟部擬設油價緩漲機制，經濟部長沈榮津（右）2日在立法院表示，目前尚未定案，但基本希望能設級距，漲到一定價格時，由中油公司吸收部分漲幅，減輕民眾負擔。左為國發會主委陳美伶。中央社記者吳翊寧攝　107年5月2日經濟部擬設油價緩漲機制，經濟部長沈榮津（右）2日在立法院表示，目前尚未定案，但基本希望能設級距，漲到一定價格時，由中油公司吸收部分漲幅，減輕民眾負擔。左為國發會主委陳美伶。中央社記者吳翊寧攝　107年5月2日

（中央社記者廖禹揚台北2日電）面對國內油價持續上漲，經濟部擬設油價緩漲機制，經濟部長沈榮津今天表示，目前尚未定案，但基本希望能設級距，漲到一定價格時，由中油公司吸收部分漲幅，減輕民眾負擔。

國際原油價格飆漲，造成國內油價近期持續上漲，沈榮津先前在立法院經濟委員會答詢時曾表示，會請國營會及中油檢討目前的油價公式及穩定油價機制。

沈榮津今天在立法院經委會前受訪表示，目前級距價格尚未確定，待與行政院報告、方案成熟後就會向外界報告；媒體詢問是否會在明天向行政院報告？沈榮津回答，目前正在安排協調。

經濟日報今天報導，經濟部目前暫訂95無鉛汽油每公升達新台幣32.5元的「天花板」價格，隔週售價預計上漲至32.9元時，漲幅由中油與消費者各吸收一半；當95無鉛每公升售價達35元，隔週預計漲到35.6元時，貨物稅也將納入緩漲機制，漲幅由中油、消費者，以及國庫各吸收三分之一。

對此，沈榮津表示，根據級距不同，吸收的部分也不一樣，對於這部分與級距設定都「不要用猜的」，待經濟部向行政院報告，確認定案後，「最終確定才有意義」。（編輯：林孟汝）1070502

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