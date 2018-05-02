蘋果財報給力 大立光領軍蘋概股吐悶氣

（中央社記者韓婷婷台北2日電）蘋果財報優於預期，蘋果盤後股價上漲逾4%，帶動台灣相關蘋概股早盤一吐悶氣，指標股大立光、鴻海開高領軍，帶動蘋概股走揚。



受到蘋果優於預期的財報表現激勵，壓抑多時的蘋概股今天早盤呈現價量齊揚走勢，股王大立光開盤價3560元，大漲2.3%，台積電平盤開出表現稍弱，鴻海以83.3元上漲0.48%開出，可成漲幅則超過3%，玉晶光、康控漲幅近1%。



蘋果股價今天收盤大漲2.3%至169.10美元，帶動那斯達克指數週二收高。蘋果盤後公布第2季盈餘大增25.3%至138億美元，並宣布將庫藏股計畫規模增加1000億美元（新台幣2.9兆元），減輕外界對iPhone前景和受美中貿易緊張影響的憂慮。不過iPhone的銷售量稍微低於預期。



蘋果截至今年3月底的2018會計年度第2季營收達611.37億美元，較上一季882.93億美元減少31%，比上一年同期528.96億美元增加16%。蘋果已連續6個季度營收年成長，優於分析師預估的608億美元。



蘋果指出，包括iPhone、服務項目以及穿戴裝置銷售佳，帶動今年到3月底單季業績創同期新高，其中消費者在當季每週選擇iPhone X比其他iPhone程度要高。



蘋果第2季賣出5220萬支iPhone，略低於分析師預期的5230萬支，高於去年同期的5070萬支。



蘋果當季獲利達138.22億美元，較上一年同期110.29億美元成長25.3%，每股稀釋純益2.73美元，優於上一年同期2.1美元，成長30%，較市場預期佳，主要是營運和各事業表現佳。



展望截至今年6月底時2018會計年度第3季財測，蘋果預估營收達515億美元到535億美元之間，毛利率在38%到38.5%之間。華爾街分析師預期516億美元，營收動能可望持續，緩解iPhone需求前景的疑慮。



法人認為，今年上半年iPhone X仍處庫存調整，備貨量大幅下修，且近期傳出6.1吋LCD版可能遞延至10月開賣，iPhone新機整體備貨量保守，考量第2季新機出貨量成長有限，且規格大致沿用前代規格，僅電池軟硬板、3D零組件等有新規格或滲透率提升，後市先保守看待。（編輯：張均懋）1070502