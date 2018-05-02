台積電不給力 台股平盤震盪

（中央社記者田裕斌台北2日電）蘋果(Apple)財報優於預期，帶動美國科技股大漲，不過台積電仍受制年線壓力，雖有股王大立光大漲，但無力拉抬指數，指數在平盤附近震盪。



截至10時30分，加權股價指數上漲6.36點、為10664.24點、成交值新台幣628.90億元，蘋果財報優於預期，並宣布提高股息及1000億美元的股票回購計畫，帶動美國科技股大漲，股王大立光受到激勵，股價大漲6%，不過鴻海卻在平盤附近整理，台積電更弱勢走跌，使得台股氣勢為之一挫。



分析師表示，蘋果公布財報消除近期台股變數，加上美國5月升息機率不高，台股表現可望回歸個股基本面，尤其是4月營收及第1季財報表現凸出的個股，將先獲得資金青睞。



其中，漲價題材的矽晶圓、被動元件今天在盤面上仍相對強勢，環球晶、中美晶穩在盤上，華新科一度漲停，禾伸堂、國巨漲幅超過3%；風電概念在離岸風電遴選名單出爐後，股價有利多出盡的跡象，台船相對強勢穩在盤上，但上緯投控、世紀鋼跌停，華城、大亞跌幅不小。



此外，平鎮廠遭勒令停工、月營收影響約3億元的敬鵬在跌1根停板後，今天開低出現承接力道，盤中由黑翻紅，估將爆出自2011年以來大量。（編輯：黃國倫）1070502