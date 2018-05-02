美初判台PET樹脂傾銷 公會：全力協助應訴

（中央社記者韋樞台北2日電）美國商務部公布台灣等5國的PET樹脂進口初裁課徵反傾銷稅，台灣區人纖公會表示，將全力協助廠商聘請律師應訴此事，以爭取最佳結果；廠商表示，美官員將來台查核，將全力應訴。



美國商務部去年對台灣、巴西、印尼、南韓及巴基斯坦展開反傾銷調查，最新公布初裁結果認定這5國生產的PET樹脂以低於公平價格的方式的傾銷，傷害美國相關企業利益。



這5國將分別課徵不同稅率，台灣是9.02%至11.89%，可能的最高稅率較其他國家低，巴西為24.09%至226.91%、南韓8.81%至101.41%、印尼及巴基斯坦則分別為13.16%與7.75%。商務部預計今年9月17日前公布終裁結果。



台灣區人造纖維製造工業同業公會表示，初步了解有5家台灣廠商遭美國課反傾銷稅，公會將協助會員廠商申請經濟部國貿局的補助，廠商得以聘請律師來應訴此事，目前全案正進行中。



遭課反傾銷稅之一的台灣PET樹脂最大廠商遠東新(1402)表示，遠東新去年就接到美國商務部的問卷調查，遠東新應答問卷後，美國商務部將於5月派員來台實地查核，以了解問卷內容與實際生產是否相符，遠東新將全力應訴爭取。（編輯：張均懋）1070502