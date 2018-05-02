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關鍵字： 丁守中 地震 報稅 多明尼加
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財政部鋼品雙反調查 立委籲留意中國報復

發稿時間：2018/05/02 11:05

最新更新：2018/05/02 12:55

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財政部長許虞哲（圖）2日在立法院備詢時表示，其實目前台灣對中國部分產品已有課徵反傾銷稅，只要有掌握確實證據，經由廠商提出，且經濟部也認定確實對台灣業者造成損害，就能依法課徵反傾銷稅。中央社記者王飛華攝 107年5月2日財政部長許虞哲（圖）2日在立法院備詢時表示，其實目前台灣對中國部分產品已有課徵反傾銷稅，只要有掌握確實證據，經由廠商提出，且經濟部也認定確實對台灣業者造成損害，就能依法課徵反傾銷稅。中央社記者王飛華攝 107年5月2日

（中央社記者邱柏勝台北2日電）財政部針對中國銷台鋼品啟動雙反調查，朝野立委今天指出，部分進口中國鋼品原料加工後再輸往中國的業者，恐成為受害者，應需經精確的政策評估，且須留意如何因應中國報復。

財政部長許虞哲、經濟部常務次長王美花今天赴立法院財政委員會，就「我國對大陸鋼品進行反補貼及反傾銷調查」進行專題報告並備詢。

中國國民黨立委賴士葆問，財政部啟動雙反調查，何時會有結果？許虞哲答詢指出，此次雙反調查是由經濟部提出，財政部關務署已於4月16日公告，經濟部須於40天內做出認定，並將調查結果回復財政部。

賴士葆進一步問，這次是首度由政府單位啟動雙反調查，是經濟部的哪個單位發動？王美花表示，是由工業局發動。

賴士葆表示，目前沒有國內業者提出申請，以工業局層級，不太可能主動發動雙反調查，質疑是有上級交代。他也指出，中國是台灣主要貿易國，「我們賺他這麼多錢，你就不怕他報復」？

國民黨立委曾銘宗也指出，經濟部與財政部啟動雙反調查前，是否有經過精確的政策評估？去年台灣對中國貿易出超金額達786億美元，假如中國採取報復措施，台灣該怎麼辦？民主進步黨立委余宛如也問，政府如何因應可能的貿易報復？

王美花答詢時指出，近幾年中國鋼鐵產能過剩，已是國際的重大議題，各國間彼此常討論中國鋼品傾銷各國的問題，但尚無具體作法。美國這次要求各國須防堵中國鋼品借道轉運美國，因此各國也開始做出因應措施。

許虞哲表示，其實目前台灣對中國部分產品已有課徵反傾銷稅，只要有掌握確實證據，經由廠商提出，且經濟部也認定確實對台灣業者造成損害，就能依法課徵反傾銷稅。王美花補充，「只要調查符合WTO規範，就談不上報復的問題」，強調反傾銷反補貼調查，全世界也有很多例子，但並沒有相關的報復措施。（編輯：林興盟）1070502

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