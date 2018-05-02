櫃買市場業績發表會 11日起連辦8場

（中央社記者韓婷婷台北2日電）櫃買中心將辦理櫃買市場業績發表會，自5月11日起連辦8場，以多樣豐富主題為主，廣邀24家上櫃公司參與。



櫃買中心發布新聞稿表示，配合107年第1季上櫃公司財務報告陸續公告，將自5月11日起辦理8場「櫃買市場業績發表會」，日期分別是5月11、16、17、21、22、24、28及29日下午1時50分至5時，舉辦地點則在櫃買中心11樓多媒體資訊區或集思台大會議中心蘇格拉底廳。



櫃買中心指出，系列業績發表會安排主題多樣豐富，各場主題依序為「半導體應用」、「綠色經濟」、「生技醫療(一)」、「文化生活」、「智慧製造」、「生技醫療(二)」、「櫃買新星」及「外國企業」等，共邀請24家上櫃公司參與。



另外，為增進投資人對相關產業瞭解，此次特別規劃多元化服務，除邀各產業中具代表性上櫃公司，就公司財務業務狀況向投資法人報告外，將於前面3場「半導體應用」、「綠色經濟」及「生技醫療(一)」主題業績發表會中，邀請國內相關產業專家，於公司上台發表前進行30分鐘產業專題演講，說明特色產業概況及未來展望。



其中，11日的「半導體應用」邀請資策會產業情報研究所(MIC)副所長洪春暉，16日「綠色經濟」邀請中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪，17日「生技醫療(1)」則邀請黑木投資公司執行合夥人暨生技投資聖經作者羅敏菁開講。



5月11日率先由半導體應用產業登場，半導體產業為櫃買市場特色產業中最大族群，邀請生產化合物半導體磊晶片的領導廠商IET-KY，國內極少數以高精度、低功耗的類比數位轉換器為核心技術晶片供應商紘康，及致力於指紋辨識晶片廠的神盾等3家公司。



5月16日起則陸續安排綠色經濟、生技醫療(一)、文化生活、智慧製造、生技醫療(二)、櫃買新星及外國企業等7場特色主題業績發表會，各場分別邀請桂盟國際、旭源、崑鼎投控；東洋藥品、醫揚、慧智；智崴、時報出版、新鼎系統；迅得、富喬、崇友實業；中裕新藥、創源生技、安克生醫；杰力、五福旅遊、寬宏藝術；大地-KY、特昇-KY、環宇-KY等21家上櫃公司參加。（編輯：林孟汝）1070502