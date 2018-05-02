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加拿大證交所技術故障 交易員霧煞煞

發稿時間：2018/05/02 11:45

最新更新：2018/05/02 11:45

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（中央社多倫多1日綜合外電報導）加拿大最大證券交易所多倫多證券交易所4月27日下午發生硬體故障，交易員有1個小時又11分鐘左右完全不清楚到底發生什麼情況。

路透社報導，市場參與者表示，這71分鐘對交易員來說宛如永恆，部分交易員無法取得重要資料。多倫多證券交易所（Toronto Stock Exchange）運營商TMX集團（TMX Group Ltd）最初說，所有交易平台正經歷交易問題，後來才說要提早結束交易。

TMX集團之後表示提早收市是因為硬體故障，已經修正問題，4月30日會恢復交易。

現在市場專家質疑，4月27日TMX提早2個多小時結束交易前，溝通工作是否夠迅速。

這段插曲也曝露投資散戶高度仰賴TMX的市場數據，沒有這些數據，他們執行交易的能力就大受影響。

這是加拿大證交所10年來最嚴重的技術故障，凸顯出加拿大市場和其他已開發市場之間的差異。美國和其他已開發市場若發生交易暫停事件，投資人往往會迅速轉往其他平台交易。但4月27日的事件顯示，加拿大並沒有啟動無縫接軌的機制。

加拿大證交所4月30日恢復交易後，部分投資人和交易員警告，如果再發生這樣的事情，TMX信譽將受損，市場參與者也會尋求TMX競爭對手的交易平台。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070501

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