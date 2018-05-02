離岸風電開發商出爐 風電概念股退燒

（中央社記者韋樞台北2日電）經濟部宣布離岸風電開發商，除了外商是大贏家外，本土的中鋼和台電亦獲遴選。但涉及風機水下基礎和塔架的世紀鋼今天股價打入跌停，中鋼維持小漲，股價兩樣情。



風電概念股自上週起股價風雲變色，經濟部4月30日宣布共有7家開發商的10個離岸風場獲得遴選後，今天風電概念股股價表現不佳，包括上緯投控、世紀鋼等打入跌停。



包括中鋼和世紀鋼等專司製造每一支風力發電機都必須具備的水下基礎與塔架，新光鋼亦與世紀鋼合作生產鋼板，主要供應風機水下基礎鋼構所需鋼材；中鋼則發揮集團資源，全力自產自用高品級厚鋼板。



台船則是風電施工不可獲缺的成員。台船同時與這次風電開發得標的外商、中鋼公司等簽有合作意向書，未來台船將扮演重要海上施工要角；台船正在成立台船環海風電工程、台船船舶、台船防蝕科技等3家子公司。



世紀鋼與新光鋼今天同步打入跌停，世紀鋼開低走低，開盤未久即鎖住跌停65.8元，成交量千張；新光鋼股價在4月波段上漲後，從4月24日的波段高點52.5元一路下跌，今天開低後盤中數度觸及跌停40.35元，成交量近2萬張。



中鋼股價表現相對優異，今天開高走高，盤中最高24元，漲幅2.13%，為近2個月以來最高價，成交量約1.3萬張。



台船股價自4月12日盤中創下27元高價後回檔，今天開高後上下震盪，高檔25.6元，上漲5.79%，低檔23.6元，下跌2.48%，但明顯低檔買盤接手，股價彈回24.2元平盤附近，成交量約1.7萬張。（編輯：張均懋）1070502