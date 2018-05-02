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挖礦獲利恐遭壓縮 外資中立看台積電

發稿時間：2018/05/02 12:58

最新更新：2018/05/02 12:58

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（中央社記者吳家豪台北2日電）美系外資警告，加密貨幣比特幣價格下跌但相關半導體產能增加，恐導致首次「硬著陸」壓縮挖礦獲利，維持晶圓代工廠台積電中立評等，目標價從新台幣244元下修到239元。

美系外資出具加密貨幣產業研究報告，推估今年第一季加密貨幣相關半導體營收上看20億美元（約新台幣595億元），相當於全球半導體產量2%；且比特幣（Bitcoin）今年價格暴跌，一度下探6000美元，已經為供應鏈帶來警訊。

美系外資認為，隨著越來越多比特幣問世，挖礦難度將大幅提升，很快將導致挖礦的首次「硬著陸」（Hard Landing），也就是比特幣價格下跌、但相關半導體產能增加，恐壓縮挖礦獲利空間。

美系外資表示，挖礦用晶片目前貢獻台積電營收約10%，隨著台積電計畫推出7奈米挖礦用晶片，將進一步提高挖礦難度，今年下半年挖礦獲利恐降低，維持台積電「中立」評等，目標價從244元下修到239元。

此外，美系外資看好人工智慧（AI）相關半導體設計與挖礦用晶片類似，明年有機會取代挖礦，成為半導體的新成長動能，在亞洲個股看好首次納入追蹤的IC設計服務廠創意電子（3443），給予「加碼」評等和目標價309元。（編輯：張均懋）1070502

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