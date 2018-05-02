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溫斯坦影業：資產由蘭特恩資本公司收購

發稿時間：2018/05/02 13:47

最新更新：2018/05/02 13:47

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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國影業大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）的前電影電視製作公司溫斯坦影業公司聲請破產後，今天宣布幾乎所有資產將由德州私募股權公司蘭特恩資本收購。

法新社報導，溫斯坦影業公司（Weinstein Company）3月19日宣布與蘭特恩資本公司（Lantern Capital）達成「假馬」（stalking horse）協議。假馬協議指的是感興趣的買家處對破產公司的資產進行初始投標。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，蘭特恩資本出價以3億1000萬美元收購，並承擔預估總額為1億1500萬美元的負債。

溫斯坦影業公司代表今天說，蘭特恩資本向「（溫斯坦影業）資產和其債權人提出最高及最佳的價格」。

溫斯坦影業董事會成員史密斯（Ivona Smith）說：「我們期待與蘭特恩資本攜手，結束並完成這筆交易。」

接連不斷的性侵指控重創哈維溫斯坦的職業生涯，66歲的他去年10月丟掉董事長一職後，總部位於紐約的溫斯坦影業一蹶不振。

超過100名女性指控他在過去40年涉嫌性騷擾、性侵和強暴。

英國和美國警方已對梅開二度、育有5名兒女的哈維溫斯坦展開調查，他迄今尚未被以任何罪名起訴。他否認曾與任何人發生「非兩廂情願」的性行為，據報目前正在接受性成癮症治療。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1070502

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