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台積電鴻海領跌 台股回測年線支撐

發稿時間：2018/05/02 14:06

最新更新：2018/05/02 14:06

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（中央社記者田裕斌台北2日電）美股科技股大漲激勵蘋概股反彈，不過台積電、鴻海賣壓沉重，加上風電概念股利多出盡出現大跌，午盤後台股跌勢擴大，回測年線10597點支撐。

加權股價指數終場下跌39.07點、跌幅0.37%、收在10618.81點、成交值新台幣1277.23億元，台積電、鴻海跌幅超過1%，壓力不小，股王大立光雖大漲逾6%，帶動蘋概股華通、良維、國巨、可成、譜瑞-KY走揚，但難擋權值股賣壓。

分析師表示，風電概念股在遴選結果出爐後，出現利多出盡大跌走勢，上緯投控、世紀鋼跌停，華城、大亞跌幅不小；反觀漲價概念股今天仍是盤面焦點，即將在今天召開法人說明會的被動元件華新科拉上漲停，帶動國巨、禾伸堂、大毅、信昌電全面走揚。

法人指出，在蘋果(Apple)財報公布後，市場疑慮暫除，短線觀察焦點仍在於外資動向，雖然在現貨市場賣超金額有減少跡象，但今天集中市場表現仍不如內資著墨較深的櫃買市場，顯示外資態度尚未翻多，反倒是內資挑選具有題材的概念股進行點火，除了具漲價概念的個股外，生技由中裕帶頭創新高下，佐登-KY、太景-KY、中天、麗豐-KY表現也相當搶眼。

法人認為，由於上市櫃公司即將陸續公布4月份營收及第1季財報，個股表現將成為盤面主流，具有業績撐腰及想像題材的個股，將率先獲得資金青睞，股價表現也將相對凸出。（編輯：黃國倫）1070502

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