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油價設緩漲機制是否不凍漲 經部：研議中

發稿時間：2018/05/02 14:23

最新更新：2018/05/02 14:23

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（中央社記者廖禹揚台北2日電）經濟部擬訂緩漲機制因應油電雙漲，針對民進黨立委鄭運鵬今天關心，機制確定後是否不再有凍漲，經濟部表示，日後是否有凍漲機制，目前尚在討論中，尚未定案。

立法院經濟委員會今天針對離岸風力發電躉售購價偏高，油電雙漲等議題邀請經濟部長沈榮津列席備詢。針對立委關心油價飆漲問題，沈榮津表示，經濟部已在1日擬定配套、緩漲機制，將在近1、2週內，儘快向行政院報告。

聯合報1日報導，經濟部目前暫訂95無鉛汽油每公升達新台幣32.5元的「天花板」價格，隔週售價預計上漲至32.9元時，漲幅由中油與消費者各吸收一半；當95無鉛每公升售價達35元，隔週預計漲到35.6元時，貨物稅也將納入緩漲機制，漲幅由中油、消費者，以及國庫各吸收三分之一。

民主進步黨籍立委鄭運鵬以此報導向沈榮津求證，沈榮津表示，方向沒錯，但詳細緩漲吸收的百分比，待向行政院報告後才能確定。

鄭運鵬追問，若緩漲、緩跌機制定案，台灣之後是否就不再有凍漲？沈榮津簡短答：「對」，鄭運鵬並建議比照電價模式，中油若有超額盈餘，可拿來設立平穩基金，沈榮津表示會參考。

經濟部在經委會上午議程結束後補充說明，目前油價緩漲、緩跌機制尚在研議中，是否納入凍漲，也尚未定案。（編輯：張均懋）1070502

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