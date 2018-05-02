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油價擬設緩漲機制 學者：不利產業提升

發稿時間：2018/05/02 15:27

最新更新：2018/05/02 15:27

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（中央社記者蔡怡杼台北2日電）國內油價漲不停，經濟部研擬設置油價緩漲機制，學者認為，油價緩漲機制可緩解對民生的負面衝擊，但提醒緩漲機制恐使廠商在競爭力的提升上不足。

面對國內油價持續上漲，經濟部擬設油價緩漲機制，經濟部長沈榮津今天表示，目前尚未定案，但基本希望能設級距，漲到一定價格時，由中油公司吸收部分漲幅，減輕民眾負擔。

中華經濟研究院院長吳中書指出，不只台灣面臨國際油價波動的挑戰，鄰近國家如南韓、日本、中國大陸等石油進口國都有同樣的問題，而油價上漲，當然對物價會有影響。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，政府研擬油價緩漲機制，當然是希望油價不會對民眾的生活造成太大的困擾。

孫明德建議，油價緩漲機制可師法新版電價在照顧民生、穩定物價的作法，如可補貼低收入戶等弱勢族群，或大眾運輸工具業者，將可進一步發揮抑制油價上漲對民眾生活的負面影響。

同時，吳中書也提醒，台灣能有多少資源可用在油價補貼上，「我們實在沒有太多條件可以吸納這種國際衝擊」。

他強調，尊重市場機制，若一直保護廠商，廠商永遠就只會依賴政府，恐使廠商在競爭力提升上不足，呼籲消費大眾以及廠商習慣國際油價波動。

另外，孫明德也表示，由於國際美元開始抬頭走強，將抑制商品價格走勢，預期國際油價未來上漲空間有限，並提醒留意5月中的伊朗核協議對國際油價的影響。（編輯：鄭雪文）1070502

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