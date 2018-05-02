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華新科Q1獲利衝新高 擬辦私募2000萬股

發稿時間：2018/05/02 15:43

最新更新：2018/05/02 15:43

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）華新科第1季淨利新台幣13.09億元，每股稅後純益2.71元。法人指出第1季獲利創單季新高。華新科董事會也擬辦私募，面額上限2000萬股。

被動元件大廠華新科今天下午公告第1季合併財務報表等編製完成，單季合併營收新台幣66.42億元，較去年第4季59.57億元、成長11.5%，比去年同期46.5億元、成長42.8%。法人指出華新科第1季營收來到2011年第3季以來單季高點。

華新科第1季合併毛利率35.78%，法人指出創單季新高，首次突破35%大關。第1季合併營業淨利17.45億元，合併營益率26.27%，法人指出營益率也創單季新高。

華新科第1季歸屬母公司業主淨利13.09億元，較去年第4季9.05億元大增44.6%，比去年同期3.97億元大增230%。法人指出華新科第1季獲利創單季新高。

華新科第1季每股稅後純益2.71元，優於去年第4季EPS 1.83元和去年同期0.77元。

法人指出，華新科第1季持續受惠積層陶瓷電容（MLCC）缺貨帶動產品價格上揚，此外晶片電阻需求也強，整體帶動毛利率、營益率和獲利衝新高。

展望今年，法人指出，今年積層陶瓷電容（MLCC）缺貨狀況持續，預期華新科可望繼續受惠市場拉貨力道，加上晶片電阻需求也強，預期華新科上半年MLCC產能可持續滿載。

華新科持續進行產品組合優化，提升高容、高壓和高頻產品以及利基型產品規格的比重，今年通訊、工業、物聯網（IoT）和照明等應用拉貨力道可期。

華新科今天董事會也決議辦理私募發行普通股案，私募股數以2000萬股為上限，面額上限2億元，私募總金額以最終私募價格計算。

公司指出，此次辦理私募資金用途主要是公司長期發展所需，藉由應募人私募投資，增強公司競爭優勢。

對於不採用公開募集理由，華新科表示，為了能達到即時引進投資人目的，且私募有價證券3年內不得自由轉讓，可確保公司與投資人間良好互動關係，引進策略性投資人。（編輯：林淑媛）1070502

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