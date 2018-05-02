首爾國際食品展 台灣廠商爭取商機[影]

（中央社記者姜遠珍高陽2日電）2018年首爾國際食品展於1日起，在京畿道高陽市國際展覽中心（KINTEX）展出4天，台灣23家知名食品廠商為拓展國際市場，正在韓國參展以爭取商機。



亞洲4大國際食品展之一的首爾國際食品展（SEOUL FOOD 2018）有美國、加拿大、義大利、泰國、德國、中國大陸、土耳其等50個國家參展，台灣館共使用26個攤位，為第5大參展國。



台灣館整合國內多家優質食品廠商參展，計有允偉、宏亞、黑松、日正、先麥、新力香及餐御宴等23家知名品牌，有三分之一廠商是第一次參展。展出冷凍水產、冷凍水產調理食品、豬肉鬆、珍珠奶茶原料、休閒食品、各式飲料、麵食穀類、特色糕餅、冷凍丸類、有機食品等，產品相當豐富。



韓國大型進口商、中國大陸、德國、印度、香港等買主皆有找台灣廠商洽談。



台灣區冷凍水產工業同業公會理事長、允偉興業公司董事長蔡俊雄說，金槍魚切片和台灣鯛深受韓國消費者歡迎，尤其，台灣鯛已獲得ASC生態養殖認證，國外非常重視，韓國也逐漸重視ASC的認證，生態養殖的品質非常好。



台韓兩國由於地理位置與氣候差異，對於農產食品互有需求。根據統計，2017年台灣輸韓主要農產食品出口值為1.66億美元，較2016年成長12.72%，其中冷凍水產品為主要輸韓大宗，占出口額三分之一。主要輸出品項有冷凍秋刀魚、旗魚、魷魚、吳郭魚及鮪魚等。



2017年台灣自韓國主要農產品進口值為2.58億美元，以水梨、麵食、糕餅、高麗蔘、白菜等為進口大宗產品，兩地農產食品貿易暢旺。（編輯：陳惠珍）1070502