與富士軟片合併遭擋 全錄執行長請辭

（中央社紐約2日綜合外電報導）影印機大廠全錄公司（Xerox）發表聲明說，公司執行長賈可布森將請辭下台。這項高層人事異動是在美國法官暫時擋下全錄和日本富士軟片公司（Fujifilm）併購案之後宣布。



法新社報導，根據全錄聲明稿，執行長賈可布森（Jeff Jacobson）原兼任董事會主席職務將由柯札（Keith Cozza）取代，執行長職務則由維森丁（John Visentin）接任。這兩人都是公司大股東迪森（Darwin Deason）和艾康（Carl Icahn）青睞的人選。



迪森和艾康合計持有全錄15.2%股權，並反對富士軟片併購全錄一案。兩人今年2月告上法院，指控全錄詐欺。



曼哈頓的紐約州最高法院法官奧斯崔吉（Barry Ostrager）先前裁定，此併購案將執行長利益置於大股東之前。



根據併購提案，全錄將由和富士軟片合資的富士全錄公司（Fuji Xerox）吸收，而落入富士軟片的掌控中，因為富士軟片持有合資企業75%股權。



一旦交易完成，富士軟片將持有富士全錄50.1%股權，全錄股東則將拿下49.9%股權，全錄股東還將取得特別現金股利25億美元。



儘管迪森表示，這項交易不符合公司或股東利益，全錄董事會仍推動此併購案。迪森還聲稱，全錄在2001年達成一項祕密協議，承諾全錄若被富士軟片以外的投資人併購，富士軟片得以退出雙方合資企業。



迪森主張，這項條款使得全錄董事會不得尋求其他買主，而對公司股東造成傷害。



根據今天的協議，賈可布森和其他6名現任全錄董事都將下台，公司將可提名新人選。



全錄聲明說：「新董事會擬立即開會，著手展開評估股東價值最大化的所有策略替代選項等事項，其中包括終結或重整全錄和富士軟片的關係，以及和富士軟片的交易提案。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1070502