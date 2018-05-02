/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 丁守中 地震 報稅 多明尼加
> rss

與富士軟片合併遭擋 全錄執行長請辭

發稿時間：2018/05/02 16:57

最新更新：2018/05/02 16:57

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社紐約2日綜合外電報導）影印機大廠全錄公司（Xerox）發表聲明說，公司執行長賈可布森將請辭下台。這項高層人事異動是在美國法官暫時擋下全錄和日本富士軟片公司（Fujifilm）併購案之後宣布。

法新社報導，根據全錄聲明稿，執行長賈可布森（Jeff Jacobson）原兼任董事會主席職務將由柯札（Keith Cozza）取代，執行長職務則由維森丁（John Visentin）接任。這兩人都是公司大股東迪森（Darwin Deason）和艾康（Carl Icahn）青睞的人選。

迪森和艾康合計持有全錄15.2%股權，並反對富士軟片併購全錄一案。兩人今年2月告上法院，指控全錄詐欺。

曼哈頓的紐約州最高法院法官奧斯崔吉（Barry Ostrager）先前裁定，此併購案將執行長利益置於大股東之前。

根據併購提案，全錄將由和富士軟片合資的富士全錄公司（Fuji Xerox）吸收，而落入富士軟片的掌控中，因為富士軟片持有合資企業75%股權。

一旦交易完成，富士軟片將持有富士全錄50.1%股權，全錄股東則將拿下49.9%股權，全錄股東還將取得特別現金股利25億美元。

儘管迪森表示，這項交易不符合公司或股東利益，全錄董事會仍推動此併購案。迪森還聲稱，全錄在2001年達成一項祕密協議，承諾全錄若被富士軟片以外的投資人併購，富士軟片得以退出雙方合資企業。

迪森主張，這項條款使得全錄董事會不得尋求其他買主，而對公司股東造成傷害。

根據今天的協議，賈可布森和其他6名現任全錄董事都將下台，公司將可提名新人選。

全錄聲明說：「新董事會擬立即開會，著手展開評估股東價值最大化的所有策略替代選項等事項，其中包括終結或重整全錄和富士軟片的關係，以及和富士軟片的交易提案。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1070502

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP