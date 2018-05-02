橘子第1季EPS2.41元年增608% 歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北2日電）橘子集團第1季在「天堂M」挹注下營收衝上新台幣48.6億元歷史新高紀錄，稅後盈餘4.08億元，年成長664%，EPS為2.41元，年增608%，同創歷史新紀錄，惟低於市場預期。



遊戲橘子2018年第1季合併營收48.6億元，年成長119%，為單季營收歷史新高。合併營業毛利率攀升到25%，年增7%。稅後淨利4.08億元，年成長664%，稅後每股盈餘2.41元，同樣創下單季獲利歷史新高紀錄。



展望第2季，橘子表示，過去端遊時代第2季為傳統淡季，雖然仍有淡季效應，但由於天堂M在第2季有較大的改版，目前看來人氣上仍有一定程度的支撐，相對過去淡季樂觀。



橘子指出，「天堂M」4月先後開放全新地圖「傲慢之塔」與萬眾期待的攻城系統，促使每日同上人數及每日營收維持高檔，下半年天堂M新職業將上線，並預計在今年再推出1至2款新作。



橘子表示，2018開春以來，「天堂M」持續盤踞雙平台暢銷遊戲排行榜，加上春節檔期挹注，提升在台港澳地區的獲利表現。另一方面，集團事業體資源整合展現初步戰果：GASH透過電玩展、「天堂M」藍鑽包、新春禮包，會員數突破110萬；酷瞧將「天堂M」IP延伸至數位娛樂內容，拍攝網綜與網劇，分別創造了近千萬瀏覽人次；橘子支因與「天堂M」活動結合，促使會員數成長近一成。



樂點（GASH）於第2季介接更多線上娛樂內容，可望帶動新會員快速成長。橘子支第1季已成為全台實體儲值點最多的電子支付業者，第2季將著重集團會員導流，拓展用戶規模。（編輯：蘇志宗）1070502