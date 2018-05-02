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貿協前進以色列 介紹台灣新創產業實力

發稿時間：2018/05/02 18:10

最新更新：2018/05/02 18:10

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（中央社記者朱則瑋台北2日電）中華民國對外貿易發展協會前進以色列參訪，並在當地舉辦Computex及台灣創新產業說明會，介紹台灣物聯網與人工智慧應用發展，同時宣傳今年Computex台北電腦展。

外貿協會董事長黃志芳4月27日至5月4日帶領相關業務單位及光寶科技、和通創投、全球玉山科技協會、時代基金會Garage+及中華開發創新加速等企業高階代表共計14名團員，前往以色列參訪高科技及新創企業，希促成具體合作機會，並在特拉維夫Carlton Hotel舉辦Computex及台灣創新產業說明會（Seminar on Taiwan AIoT Industry & COMPUTEX 2018）。

貿協今天發布新聞稿指出，說明會現場共吸引85名以色列物聯網、人工智慧、新創業者及媒體出席參與，不少以色列的出席者認為台灣跟以色列兩國高科技產業可以互補，台灣強項為生產製造資通訊與物聯網相關硬體產品，而以色列高科技業者則擅長物聯網與人工智慧科技軟體應用開發，兩國高科技企業合作將創造雙贏。

2018年台北國際電腦展（COMPUTEX ）6月5日至9日將在台北世貿中心1館及3館、台北南港展覽館1館及台北國際會議中心舉行，現場由外貿協會展覽業務處副處長施玉霞，向以色列媒體及與會者介紹台灣物聯網與人工智慧應用發展，並預告今年COMPUTEX的展出與活動亮點

同時貿協也趁這個場合，與以色列出口及國際合作局（Israel Export Institute）簽署合作備忘錄。貿協董事長黃志芳表示，簽署合作備忘錄後，未來兩會將互相協助推廣兩國貿易活動，交換市場資訊及協助台灣中小企業跟以國企業加強合作與對接。（編輯：蘇志宗）1070502

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