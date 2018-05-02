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彭双浪：京東方垂直整合優於台廠

發稿時間：2018/05/02 19:03

最新更新：2018/05/02 19:03

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（中央社記者潘智義台北2日電）面板大廠友達光電董事長彭双浪表示，中國大陸面板廠京東方經營非常好，從系統到上游IC都自己做，是值得尊敬的對手，但能得到什麼結果有待觀察。

彭双浪今天在遠見雜誌第14屆企業社會責任獎頒獎典禮現場接受採訪時指出，過去台灣面板廠也做垂直整合，但完整度不如京東方；韓國面板廠過去也是以垂直整合見長，但整合並沒有做出很不一樣的成績。

他說，垂直整合仍有好處，友達與集團內關係企業系統廠佳世達科技合作，在全球資源整合分工上發揮很好的功能，共同創造價值。明基電通BenQ品牌電競顯示器領先全球，就是與佳世達、友達在集團內部合作的成果。

他強調，好的產品不是從殺價競爭著手，而是發揮產品的綜效，3家公司在全球分工方面，已有很好的合作關係。

他說，佳世達有6大智慧領域，包括智慧商店、智慧能源、智慧企業、智慧工廠、智慧醫院、智慧學校，尤其在醫療應用方面這幾年有不錯的成績。佳世達轉投資的印刷電路板（PCB）、電子郵件的服務廠商，供應友達，友達也供應面板給佳世達、明基。

友達光電今天榮獲2018遠見雜誌第14屆企業社會責任獎3大獎項肯定，以完整全面的企業社會責任（CSR）評鑑表現獲得年度大調查電子科技業組首獎，並以「幸福安心金三角」方案獲得幸福企業組楷模獎，及「光電業廢銅酸之銅資源再生」方案獲得環境友善組楷模獎。（編輯：張良知）1070502

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