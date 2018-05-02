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新至陞減資加配息 每股可拿回現金8元

發稿時間：2018/05/02 19:56

最新更新：2018/05/02 19:56

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）機構件廠新至陞科技今天董事會決議進行現金減資20%，每股退還股東2元，若加計6元現金股利，今年股東每股合計將可拿到新台幣8元現金。

新至陞今天召開董事會，通過現金減資及盈餘分配案。去年每股稅後盈餘5.5元，擬配發現金股利6元。

新至陞今天召開重大訊息說明會，總經理蔡建勝表示，為提升股東權益報酬率及調整資本結構，提高資金運用效率，董事會決議現金減資20%，每股退還股東2元。減資後資本額為新台幣6.34億，每股淨值將從54.8元提升到66元。若合計現金股利及每股減資退回股款，今年股東每股將可拿到新台幣8元現金。

新至陞同時公布首季財報，第1季營收8.22億元，年減5.01%，毛利率為14.51%，稅後虧損1.33億元，EPS為-1.68元。

蔡建勝表示，今年第1季為電子業傳統淡季，且因客戶新產品推出延遲影響稼動率，營收較去年同期下降5%。加上受到人民幣對美元匯率走升的影響，認列匯損8000萬元，及台灣營利事業所得稅稅率由17%調高到20%，估計認列因子公司產生的遞延所得稅費用9000萬元，導致首見虧損。若排除上述一次性的影響，獲利表現仍屬正常。截至今年第1季止，帳上現金約有新台幣36億。

蔡建勝表示，今年營運逐季成長可期，其中來自資訊產品的成長動能最強，消費電子成長次之，汽車產業受美國車市不好，估車用電子貢獻平平。預估今年上下半年比例將呈現4:6，獲利貢獻會更懸殊。

另外，董事會為維護公司信用及股東權益，今天同時通過實施庫藏股，實施期間為5/3至7/2，預計買回3400張，買回區間價格67元至100元，股價低於下限將持續買回。（編輯：鄭雪文）1070502

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