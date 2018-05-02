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關鍵字： 孫越 丁守中 地震 報稅
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台股萬點全民投資熱 網購理財書籍多3成

發稿時間：2018/05/02 20:19

最新更新：2018/05/02 20:19

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（中央社記者陳政偉台北2日電）網路書店業者表示，台股站上萬點，激起大眾投資熱情，帶動投資理財類書籍銷售上揚，1月到4月投資理財類書籍銷售量成長近3成，而報稅季到來，預計帶來理財書1成的成長。

網路書店業者博客來公布觀察指出，自從台股站上萬點，帶動投資理財類書籍銷售熱銷，除西方投資經典持續熱賣，近期以素人投資經驗、小資族投資心法的理財書籍，特別受到消費者喜愛。

隨著5月報稅季節到來，也是民眾檢視個人財務狀況的時機，博客來觀察，受到報稅季刺激理財行動，預計投資理財類型書籍，將帶來1成以上的成長。而因應報稅月需求，站內相關3C類商品搜尋量也有超過2倍以上的成長。

至於購買的年齡分布，據博客來觀察發現，買商業理財類書籍的男女比例相當，年紀則主要落在40世代，也就是40歲到49歲間、約占20%，其次是36歲到39歲，可能是一家之主以及剛出社會，準備存第一桶金的年輕人。

博客來分析，今年理財書銷售的特色，素人成功經驗大放異彩，像是利用自身經驗鼓勵讀者，學習正確投資理財知識的書，或是貼近小資族、薪貧族的角度，提供財富自由投資心法的書，都在暢銷的前10名中。

博客來指出，因應報稅月需求，除書籍熱賣，3C類商品也同樣熱銷，例如讀卡機銷量較平時成長2成，碎紙機則有5倍成長。

而近期站內報稅相關商品搜尋量，博客來也說，如讀卡機、碎紙機、數字鍵盤、防窺片等，也都有2倍成長。（編輯：鄭雪文）1070502

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