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大陸需求增 水泥雙雄陸廠首季獲利飆

發稿時間：2018/05/02 20:31

最新更新：2018/05/02 20:31

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（中央社記者韋樞台北2日電）水泥雙雄首季大陸產銷繳出超亮麗成績。亞泥旗下亞泥中國首季虧轉盈，每股盈餘人民幣0.196元；台泥私有化的台泥(國際)延續旺季效應，法人估稅後盈餘約6至7億元，年增300%。

根據亞泥(中國)在香港交易及結算所公告今年首季財報，營收人民幣19.49億元，年增45.62%；毛利6億3887萬元，年增310.38%；稅前盈餘4億2919萬元，比去年同虧損5796萬元大幅進步；歸屬母公司淨利3億754萬元，亦遠勝過去年同期虧損6995萬元；每股盈餘0.196元，較去年同期虧損0.045元轉虧為盈。

已從香港股市下市私有化的台泥(國際)尚未公布首季財報。法人推估，台泥(國際)首季出貨量與去年同期相當，約1060萬公噸，毛利卻達每公噸人民幣100元，估計稅後盈餘約6億到7億元，比起去年同期僅約1.5億元，大增300%以上。

亞泥表示，2017年大陸經濟成長受到供給面改革、房地產投資、基礎建設投資、淨出口改善等因素推動，產業動能一直延續到2018年，且大陸今年首季GDP成長6.8%，略高於去年同期。

亞泥指出，今年前2月大陸全國水泥產量2.2億公噸，年減7.3%；但全國熟料產量達1.6億公噸，年增6.7%。而前2月熟料價格在庫存增加下未大幅下跌，由此可見水泥業對後續行情普遍樂觀預期。

此外，今年3月市場因農曆年後趕工帶動水泥需求增加，水泥業實施錯峰生產，庫存拉低，長江中、下游地區市場行情已止跌回漲，四川地區(成都)在原有高價位的基礎上再出現不同的漲幅，在供給減少、需求增加帶動下，全年行情相對樂觀。

亞泥中國首季在大陸的水泥產品銷量586萬公噸，比2017年同期的576萬公噸增加10萬公噸，年增1.7%。（編輯：張良知）1070502

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