/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 丁守中 地震 報稅

劉霞遭軟禁崩潰哭喊錄音曝光 稱死比活容易

> rss

美財經官員赴中會談 盼化解貿易爭端

發稿時間：2018/05/02 20:56

最新更新：2018/05/02 20:56

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國財經官員將前往北京，就化解日益激化的貿易爭端進行談判。他們表示，希望能尋得化解之道，但也警告，貿易議題錯綜複雜。

法新社報導，倘若美中官員無法對保護智慧財產權不受掠奪的行動路線達成協議，美國對中國輸往美國的500億美元貨品加徵關稅將於5月22日生效，勢必將引發一連串報復反擊，恐殃及全球經濟。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）今天說：「我一向抱持希望，但並不是一向都有成功希望…這是一個很大、很大的挑戰。」

美國總統川普3月底宣布對中國祭出懲罰性關動，川普政府指中國大肆竊取美國的技術和知識。

萊特海澤指出，這些問題很嚴重，因為強制性技術移轉甚至直接竊取等行徑，削弱美國在未來經濟的地位。

萊特海澤在一場中美商業會議上說：「他們利用他們的法律取得技術，不花一毛錢。」

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross），以及白宮經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）和柯德洛（Larry Kudlow）等人將前往中國，自3日起與中國財經首長舉行會談，為期2天。

北京今天歡迎美國官員代表團來訪，但提醒不要對貿易談判抱持過高期望。

中國外交部發言人華春瑩說，想藉由一次磋商來解決所有問題不切實際，「但我們相信，只要美方抱著維護中美經貿關係穩定大局的誠意而來…那麼雙方的磋商就是有建設性的。」

根據新華社報導，中方代表團將由副總理、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴領軍。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070502

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP