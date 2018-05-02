美財經官員赴中會談 盼化解貿易爭端

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國財經官員將前往北京，就化解日益激化的貿易爭端進行談判。他們表示，希望能尋得化解之道，但也警告，貿易議題錯綜複雜。



法新社報導，倘若美中官員無法對保護智慧財產權不受掠奪的行動路線達成協議，美國對中國輸往美國的500億美元貨品加徵關稅將於5月22日生效，勢必將引發一連串報復反擊，恐殃及全球經濟。



美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）今天說：「我一向抱持希望，但並不是一向都有成功希望…這是一個很大、很大的挑戰。」



美國總統川普3月底宣布對中國祭出懲罰性關動，川普政府指中國大肆竊取美國的技術和知識。



萊特海澤指出，這些問題很嚴重，因為強制性技術移轉甚至直接竊取等行徑，削弱美國在未來經濟的地位。



萊特海澤在一場中美商業會議上說：「他們利用他們的法律取得技術，不花一毛錢。」



美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross），以及白宮經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）和柯德洛（Larry Kudlow）等人將前往中國，自3日起與中國財經首長舉行會談，為期2天。



北京今天歡迎美國官員代表團來訪，但提醒不要對貿易談判抱持過高期望。



中國外交部發言人華春瑩說，想藉由一次磋商來解決所有問題不切實際，「但我們相信，只要美方抱著維護中美經貿關係穩定大局的誠意而來…那麼雙方的磋商就是有建設性的。」



根據新華社報導，中方代表團將由副總理、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴領軍。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070502