美中貿易談判 5大癥結一次看

（中央社北京2日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽率領的美國代表團，將於3日至4日，在北京和中國副總理劉鶴領軍的中國代表團舉行貿易會談，試圖緩和這全球兩大經濟體不斷升溫的貿易爭端。



即使美中貿易談判停火或同意降溫，不少經濟學家、產業官員或外交人員依舊認為，在可預見的未來，雙方關於中國產業政策的歧見恐將持續。以下是路透社整理美中貿易爭端的5大癥結。



●貿易缺口



中國對美國享有3750億美元的貿易順差，川普政府要求中國立即削減1000億美元。北京則主張美方應該提振本身出口，並指出中國對美國限制出口的高科技產品有強勁的需求。



美國商界警告，川普不該只看貿易赤字，而是應該聚焦在中國對美國企業開放市場。不少經濟學家認為關稅只會招致北京報復，反而傷害美國消費者，恐無法改變貿易動態。



●竊取智財權和強迫技術移轉



華府批評北京竊取智慧財產權是目前爭議的核心。川普政府表示，美國企業每年因中國竊取商業機密，損失上兆美元。



美國指出中國法院遭執政的共產黨把持，對智財權的保護相當薄弱，甚至明白規定以本土技術取代外國技術。



美國貿易代表署也指控北京往往以開放重大中國市場為條件，要求美國企業移轉技術或其他智慧財產給中國夥伴。北京當局對此加以否認。



中國已採取措施加強智慧財產權執法，但批評人士說，大部分進展多在版權和商標，戰略性產業的技術移轉仍很猖獗。



●中國製造2025



中國將數百億美元投入「中國製造2025」戰略，加速發展機器人、航天以及潔淨能源汽車等10大關鍵產業，以期能在高端科技趕上美國和德國等對手。



這是習近平推動中國躋身先進經濟體的核心，降低依賴從產業對手輸入關鍵技術。北京不太可能在這方面讓步，來安撫美國。



●投資限制



雙方都在關鍵產業設有投資限制，美方透過美國外來投資審查委員會（CFIUS）加強管制，並打算進一步遏止中國進入特定產業。



習近平承諾「盡快」提高汽車、造船和航太產業的外資所有權上限，以及推動之前宣布的金融產業開放措施。



但華府認為北京這類承諾含糊不清，加上過去曾有開出的支票沒有兌現的前科，美國看來對中國的承諾感到懷疑。



●匯率



川普上月指控俄羅斯和中國在美國升息之際，摜壓本國貨幣。美國財長梅努欽後來形容，這是一記警鐘。的確，自從川普上台以來，美元兌人民幣大幅貶值。



北京手上握有的另一個籌碼，是中國持有價值超過1兆美元的美國公債。但動用減持美債這個所謂的「核選項」，對中國來說將適得其反，不但會造成手中投資組合失血，還會推升人民幣匯率，導致出口報價提高。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070502