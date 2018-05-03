非蘋旗艦機大戰延燒 vivo與LG尬場

（中央社記者江明晏台北3日電）非蘋旗艦新機大戰續燒，延續今年旗艦機關鍵字AI(人工智慧)，陸品牌vivo與韓廠LG旗艦機分頭尬場，vivo X21首款隱形指紋辨識手機登台，LG G7ThinQ則聚焦AI體驗。



每年第2季通常都上演非蘋陣營的旗艦機大戲，在三星、索尼、華為等手機大老推出新機後，LG與vivo也動起來，而宏達電年度旗艦機U12+則傳聞將於5月底前在台灣開賣。



LG新旗艦機 LG G7ThinQ ，搭載高通驍龍845處理器，配備6.1吋螢幕，主打配備800萬畫素前鏡頭，以及1600萬畫素雙主鏡頭，升級AI相機功能，AI CAM智慧相機從8種拍攝模式增加到19種。



LG G7ThinQ 也是是首批搭載最新 Google Lens 的裝置之一，採用AI 及影像處理分析進行搜尋，可運用在 Google Assistant 和 Google Photos，提供關於地標、植物、動物以及書籍的相關資訊，以及文字辨識功能。



LG G7ThinQ 將率先在韓國上市，後續北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲等主要市場會陸續開賣，台灣則暫時未公布上市細節。



另一家手機品牌vivo則在台發表隱形指紋手機X21，機身為3D玻璃，解鎖方案是vivo X21的亮點，目前大多數全螢幕手機都將指紋辨識器放在背面以提高螢幕占比，vivo X21首度將指紋辨識設於正面螢幕下。



vivo台灣分公司副總經理韋奇夆表示，這次推出新一代旗艦機vivo X21，將全螢幕手機推向新境界，並運用AI人工智慧優化，提升使用體驗。AI人工智慧助陣，vivo X21能識別逆光場景自動補光，視訊通話和錄影也可使用美顏功能。



市場傳聞，宏達電年度旗艦機U12+可能會在5月亮相，宏達電台灣區總經理陳柏諭日前表示，宏達電今年各個價格帶都會有新機，至少會有5到6支。宏達電今年目標上半年在台灣手機市場要重回銷售量、銷售價前3名的地位。（編輯：楊玫寧）1070503