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關鍵字： 孫越 丁守中 地震 報稅
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台積電鴻海拉回 台股暫失年線

發稿時間：2018/05/03 10:39

最新更新：2018/05/03 10:39

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台積電、鴻海盤中拉回修正，金融弱勢，台股盤中失守5日線和年線，力守10550點整數關卡。法人表示，短線可區間操作，選擇不占權值、具題材性的個股作為標的。

美股下挫，台股開盤跌破10600點大關，主要電子權值股拉回修正，金融弱勢，大盤失守5日均線約10573點和年線約10599點，最低來到10530點，盤中跌幅漸收斂，在10550點附近區間整理。

到10點18分，台股加權指數來到10545.7點，下跌73.11點，跌幅0.69%，成交值新台幣518.97億元。電子股盤中跌0.72%，金融股跌0.6%。

主要電子權值股拉回修正，台積電盤中來到221.5元，跌0.6%，鴻海來到80.6元，跌1.4%，股王大立光來到3755元，漲1.49%。

聯發科盤中來到315元，跌4.8%。可成來到325元，跌2.4%。

金控股國泰金、中信金在平盤下整理。富邦金盤中來到50.7元，跌1.1%。

傳產股食品盤中跌1.6%，鋼鐵跌1.3%，水泥、塑膠各跌0.8%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台積電、鴻海盤中拉回修正，大盤回測波段低點，失守5日均線和年線，呈現弱勢走勢，預估今天量能在1200億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，主要權值股拉回，不過OTC櫃買指數呈現紅盤，顯示中小型類股走勢穩健，加上目前新台幣兌美元匯率走貶，建議短線區間操作，可選擇不占權值、具題材性的個股作為標的。（編輯：黃國倫）1070503

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