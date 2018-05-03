iPhone X讓庫克驕傲 其實沒賣贏i8雙機

蘋果執行長庫克表示，iPhone X為首季每週銷售最佳的手機，但研調指出，其實iPhone 8系列合計銷量仍高於iPhone X。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者江明晏台北3日電）蘋果昨日端出財報，執行長庫克急欲消除市場對iPhone X銷量不如預期的印象，指iPhone X為首季每週銷售最佳的手機，但研調指出，其實iPhone 8系列合計銷量仍高於iPhone X。



繼蘋果昨日公布首季財報，營收獲利表現創同期新高，執行長庫克(Tim Cook)也表示，iPhone X每週都搶下銷售寶座，賣贏其他iPhone機種，就像「你的球隊贏了超級盃（Super Bowl）一樣」。



但國外科技網站9to5mac報導，研調機構Kantar今天公布截至2018年3月止的季度的最新數據指出，合併iPhone 8和iPhone 8 Plus計算，iPhone 8的銷售其實高於iPhone X，Kantar預測，這歸因於iPhone X的早期需求得到滿足，用戶轉向較低價的iPhone 8系列。



Kantar進一步公布相關數據，首季蘋果在美國的智慧機銷售市占與去年持平，從59%上升到59.1%。然而，在中國大陸，蘋果則加快了步伐，據Kantar指出，iPhone X是中國最暢銷的iPhone，增加蘋果在陸的季度銷售表現，市占達到22.1%。



在美國和歐洲前5大市場中，蘋果iPhone 8的銷量略高於旗艦iPhone X，這表明隨著iPhone X的早期需求得到滿足，兩款設備間的價格差異在消費者的選擇中扮演顯著作用。



蘋果截至今年3月底的2018會計年度第2季營收達611.37億美元，季減少31%，年增加16%，當季獲利達138.22億美元，年成長25.3%，每股稀釋純益2.73美元。



蘋果當季iPhone銷售量5221.7萬支，季減少32%，年增加3%，iPhone X銷售在當季每週表現佳，且在中國大陸銷售占有領先地位。(編輯：陳永昌)1070503