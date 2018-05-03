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職場媽媽難為 5成9指職場環境不友善

發稿時間：2018/05/03 11:43

最新更新：2018/05/03 11:55

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求職網調查，8成6受訪者認為家庭與工作難兼顧，且有5成9受訪者認為目前台灣職場環境對職場媽媽不友善。（中央社檔案照片）求職網調查，8成6受訪者認為家庭與工作難兼顧，且有5成9受訪者認為目前台灣職場環境對職場媽媽不友善。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北3日電）兩性職場平權看似落實，但育有子女「職場媽媽」，壓力有增無減。yes123求職網調查，8成6受訪者認為家庭與工作難兼顧，且有5成9受訪者認為目前台灣職場環境對職場媽媽不友善。

yes123求職網今天公布「職場媽媽壓力指數與生涯規劃調查」，調查指出，已生育女性想出外工作，成為「職場媽媽」，主因是想分擔家計、達經濟自主、不想與社會脫節，以及享受工作的成就感。

其中，經濟壓力仍是生育女性出來工作的最主要原因。調查指出，有79.6%的職場媽媽感受到經濟壓力，其中67.3%屬於「經濟壓力大，但不需要娘家援助」，12.3%屬於「經濟壓力大，且需要娘家援助」。

另外，調查顯示，高達8成6的職場媽媽認為無法兼顧家庭與事業，其中8成1受訪者曾因子女教養問題與另一半吵架；也有6成受訪者曾因工作問題與另一半吵架，顯示家庭與事業問題常成為與家人爭吵的源頭。

調查也顯示，有5成9受訪者覺得目前台灣職場環境對職場媽媽不友善，有6成2受訪者透露曾因為了小孩請事假，遇過公司刁難。另外，「同工不同酬」、「升遷不平等」的情況，對於職場媽媽來說也相當常見。因此，有近3成職場媽媽坦言，若人生能重來一次，可能不會再生小孩。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，當職業婦女生活中有了小孩，雖然是「甜蜜的負擔」，但職場媽媽卻更擔心工作壓力、工作時間，是否因此讓家庭和事業失衡，甚至導致親子關係疏離。加上可能還要照顧長輩(公婆、父母)，以及分擔丈夫扛家計的責任，同時面對來自公司的績效要求，職場媽媽生活呈現「四頭燒」的結果。

此「職場媽媽壓力指數與生涯規劃調查」，是由yes123求職網於4月12日到4月27日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作、並育有子女的女性會員，有效問卷共1188份，信心水準為95%，誤差值為正負2.84個百分點。（編輯：郭萍英）1070503

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