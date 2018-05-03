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蘋果轉攻LCP天線 嘉聯益受惠獲外資喊買

發稿時間：2018/05/03 11:56

最新更新：2018/05/03 11:56

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（中央社記者吳家豪台北3日電）亞系外資表示，蘋果今年新品天線將採用液晶高分子樹脂材料（LCP）軟性印刷電路板（FPCB），軟板廠嘉聯益可望受惠，市占上看40%，給予「買進」評等和目標價新台幣67元。

亞系外資出具研究報告表示，嘉聯益目前在全球FPCB市占約4%，營收約60%來自MacBook、iPad、Apple Watch等產品；嘉聯益於2014年投資LCP FPCB產線，比競爭對手更早，有助於嘉聯益今年打入蘋果（Apple）5G天線供應鏈，可望擺脫先前的營運低潮。

亞系外資看好嘉聯益今年將在LCP FPCB拿下30%到40%市占，推估2017年到2020年每股盈餘（EPS）的年複合成長率約366%、營收年複合成長率約32%，且營業利益率將從2015年到2017年平均的1.1%，暴增到2018年10.1%、2019年12.1%，其中LCP FPCB產品毛利率今明年將上看30.3%、26.6%。

亞系外資認為，嘉聯益在LCP FPCB市場具有技術優勢，加上LCP FPCB進入門檻高、設計複雜度增加，有助於平均售價維持穩定，因此首度將嘉聯益納入追蹤個股，給予「買進」評等及目標價67元，意味著股價仍有約50%的上漲空間。（編輯：郭萍英）1070503

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