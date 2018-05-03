/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 丁守中 地震 報稅
> rss

美律看好Q2回溫 外資展望保守

發稿時間：2018/05/03 12:16

最新更新：2018/05/03 12:16

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北3日電）電聲元件大廠美律首季驚見虧損，美律看好第2季回溫，但外資對後續展望偏保守，給予美律減碼評等，目標價新台幣125元，美律今天股價平盤震盪。

美律在法說會上表示，娛樂耳機業務受惠第2季新品出貨，加上TWS無線藍芽耳機需求回溫，營收將季增60%，揚聲器則將爭取更多訂單，雖然客戶銷售狀況不佳，預估仍季增15%，預估全年揚聲器業務有望年增50%，娛樂事業預估年增10%。

美系外資給予美律減碼評等，目標價125元，著眼於娛樂耳機業務恐持續遭逢壓力，以及揚聲器市場需求疲軟，但認為美律在7至8月將配發現金股利16元，可望短線支撐美律股價。

美系外資指出，美律的娛樂耳機業務恐持續遭逢壓力，第2季成長的主要原因是來自於客戶新產品的推出，所以後續的銷售狀況有待觀察，雖然市面上多數新款耳機都是TWS，但恐難與蘋果AirPods競爭，此外，由於客戶降價促銷，將讓美律毛利率受壓，也因原料供應短缺讓部分成本上升。

針對揚聲器市場，美系外資進一步表示，上半年市場需求依舊低於預期，主要原因不外乎iPhone需求疲軟。

美律今天股價量縮，在平盤上下震盪，高至144元，低至139.5元，下跌近2%，振幅3%。（編輯：郭萍英）1070503

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP