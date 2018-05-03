美律看好Q2回溫 外資展望保守

（中央社記者江明晏台北3日電）電聲元件大廠美律首季驚見虧損，美律看好第2季回溫，但外資對後續展望偏保守，給予美律減碼評等，目標價新台幣125元，美律今天股價平盤震盪。



美律在法說會上表示，娛樂耳機業務受惠第2季新品出貨，加上TWS無線藍芽耳機需求回溫，營收將季增60%，揚聲器則將爭取更多訂單，雖然客戶銷售狀況不佳，預估仍季增15%，預估全年揚聲器業務有望年增50%，娛樂事業預估年增10%。



美系外資給予美律減碼評等，目標價125元，著眼於娛樂耳機業務恐持續遭逢壓力，以及揚聲器市場需求疲軟，但認為美律在7至8月將配發現金股利16元，可望短線支撐美律股價。



美系外資指出，美律的娛樂耳機業務恐持續遭逢壓力，第2季成長的主要原因是來自於客戶新產品的推出，所以後續的銷售狀況有待觀察，雖然市面上多數新款耳機都是TWS，但恐難與蘋果AirPods競爭，此外，由於客戶降價促銷，將讓美律毛利率受壓，也因原料供應短缺讓部分成本上升。



針對揚聲器市場，美系外資進一步表示，上半年市場需求依舊低於預期，主要原因不外乎iPhone需求疲軟。



美律今天股價量縮，在平盤上下震盪，高至144元，低至139.5元，下跌近2%，振幅3%。（編輯：郭萍英）1070503