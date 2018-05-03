台北東區新建設 台電南港開發規模200億

（中央社記者韋樞台北3日電）台北市東區門戶計畫出現新建設，台灣電力公司北部儲運中心南港舊址南側土地都更案積極進行，將同步開發成住宅和商辦，估計整體開發規模約新台幣200億元。



台電在北市南港北部儲運中心南港舊址南側4728坪土地將釋出都更，外商商仲戴德梁行今天邀集相關廠商舉行開發座談會。台電表示，這土地位於南港，介於市民大道七段、忠孝東路六段與東新街附近，距離捷運後山埤站僅步行2分鐘，為北市東區門戶計畫的新建設亮點，交通非常便利。



台電新事業開發室土地開發組長吳國樑表示，這起都更案開發期程已送件北市府審查都更作業，同步進行公益活動與短期活化，預計今年第3季進行前期規劃，第4季招商顧問標，並由得標的顧問公司協助潛在廠商訪談及了解投資人意願，預計明年第3季才會招商公告。



吳國樑指出，可開發土地面積約4728坪，使用分區為特定商業區(十)，將比照第三種商業區使用項目，容積率為353%，加計容積獎勵後，初估未來可開發樓地板面積約2.5萬坪，但其中供住宅使用的樓地板面積不超過總樓地板面積的一半。



吳國樑說，這塊北市難得的近5000坪大面積土地，台電預計開發成住宅和商辦大樓，住宅採取權利變換模式，較有利於未來所有權人處置；商辦大樓部分將採地上權模式，台電不排除與投資人組合資公司負責營運，並享有長期穩定的收租利潤。



吳國樑分析，經估算，4728坪土地市值約141.8億元，以北市南港區全新住宅每坪約70萬元到80萬元不等，地上權的商辦大樓價格略低，若以全數2.5萬坪樓地板面積，每坪以80萬元計算，初估未來開發規模可達200億元。



至於北部儲運中心南港舊址北側土地則由台電回饋給台北市政府，使用分區為特定商業區(九)，未來北市府將興建金融科技創新育成中心、藝術實驗場域、智慧銀髮宅及公共住宅等。(編輯：陳永昌)1070503