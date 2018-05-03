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美代表團抵北京 美中貿易談判即將登場

發稿時間：2018/05/03 14:00

最新更新：2018/05/03 14:00

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（中央社華盛頓／北京3日綜合外電報導）美國貿易代表團今天抵達北京，準備與中國展開貿易談判，專家說，美國總統川普揚言對中國產品課徵懲罰性關稅態度未改，因此會談最可能的結果是達成繼續談判的共識。

路透社報導，外界認為，要達成徹底改變中國經濟政策的突破性協議可能性極小，不過中國提出短期政策方案可望推遲美國徵收關稅的決定。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與中國國務院副總理劉鶴領導的談判，料將觸及美國對中國貿易舉措的諸多不滿，包括強迫技術轉讓和以國家補貼主導科技發展等指控。

梅努欽抵達下榻飯店時對記者說：「很高興來到這裡。謝謝。」此外並未多作評論。

梅努欽抵達北京時，川普推文說：「我們傑出的經貿團隊已經抵達中國，試著為公平競爭的貿易環境進行談判！我很期待不久之後就能見到中國主席習近平。我們會一直保持良好的關係！」

中國商務部說，（美國代表團）與中國國家主席習近平的首席經濟顧問劉鶴展開談判，讓兩國政府有機會就雙方關切的中美經貿關係問題「交換意見」。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和商務部長羅斯（Wilbur Ross）兩位美方代表團成員，昨天都對美中談判是否可能達成重要協議輕描淡寫。

中國政府官員警告，北京當局不會針對其核心利益進行談判，也不會接受任何先決條件，包括其以較先進產品協助國內製造業升級的「中國製造2025」計畫。

根據美國貿易代表署（USTR）就貿易法案301條款（Section 301）進行的智慧財產權調查，針對500億美元中國產品施以制裁的首波名單主要聚焦受惠於中國製造2025計畫的科技產品。

60天諮商期結束後，美國關稅制裁可望於6月生效，不過美國貿易代表署對啟動相關計畫仍保有模糊空間。

否認強迫技術轉讓的中國也揚言要以相同手段報復，包括對美國大豆和飛機課徵關稅。

中國官員說：「就貿易戰爭這方面而說，我們承受（後果）的能力遠遠超過美國。」

美國貿易專家說，他們預期北京當局會向美國代表團提出變更政策的方案，內容可能包括若干先前已公布的舉措，例如逐步取消對若干產業的合資要求、降低汽車關稅和增加購買美國產品。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070503

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