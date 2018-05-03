顏炳立：房市明年落底 2023年逐步回彈

戴德梁行董事總經理顏炳立估計，2019年落底後再盤整4年，整體走勢如同碟子型，要到2023年才可能逐步回彈。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北3日電）戴德梁行董事總經理顏炳立認為，2018年房市還不會落底，估計2019年落底後再盤整4年，整體走勢如同碟子型，要到2023年才可能逐步回彈；近期北市商辦市場成為資金標的。



台灣電力公司今天舉行北部儲運中心南港舊址南側土地都更案招商說明會，戴德梁行邀集相關廠商並舉行開發座談會。顏炳立負責分析房市走勢。



顏炳立表示，2017年房市是了斷、買單、等風的一年，2018年房市落底前的坡相當陡，仍是利再讓、價再降、量再縮的一年，預售市場量再縮、價再破，北市蛋黃區房價不黃，蛋白區則變黑。



顏炳立指出，雖然2016年全年房市買賣移轉棟數只有24.5萬棟，2017年回到26.2萬棟，看似量增，但他認為房市未真正落底，估計2019年才會落底，底部盤整4年到2023年再往上，如同碟子形狀，仍要看價格買氣和成交量的相互搭配。



顏炳立認為，2018年商用A級辦公大樓缺貨，空置率下降，引發租金、房價和地價上揚，且優質土地非常難尋，以台電釋出南港區近5000坪的土地準備興建住宅和商辦，可以滿足部分市場資金去處，主要是南港區是北市府東區門戶計畫的重要大門，南港區商用土地蓄勢待發，可望成為資金追逐標的。



他建議，最近地主有讓利降價，使得土地市場買賣有加溫的跡象，建商努力標購存地，但建商仍應慎用子彈、備糧等風。（編輯：陳永昌）1070503