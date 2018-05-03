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創業天使投資方案 月底可望通過首案

發稿時間：2018/05/03 14:45

最新更新：2018/05/03 14:45

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（中央社記者陳政偉台北3日電）國發會匡列新台幣10億元創業天使補助額度即將用罄，從補助改為投資的創業天使投資方案傳出好消息，國發會指出，已有兩件新創事業遞案，預計5月底前就會有投資的第一案產生。

為協助國內創業團隊及新創事業取得創業資金的「創業天使計畫」，在民國102年底上路，當初由國發基金於103年開始匡列10億元辦理。創業天使計畫原期程5年，歷經3年多，目前額度即將用罄。

為讓新創團隊在資金上可無縫接軌，國發基金管理會在去年3月通過，再推出以投資取代補助的「創業天使投資方案」，原本創業天使計畫中的補助方式將在額度用盡後退場。

創業天使計畫從補助改為投資一年多來，雖有很多團隊洽詢，但由於創業者仍期望以補助為主，因此遲遲未有新成功申請者。

如今，傳來好消息，行政院國發基金的官員透露，國發基金管理會依政府採購法招標，找來創投公會做為執行單位，目前已經有兩件遞案申請。

官員指出，其中有一案將在這個月就會安排審查會議，預計月底前就會有結果。若順利通過，將是創業天使計畫轉為投資模式的第一個成功案件。

為使投資方案更具吸引力，國發基金管理委員會之前檢討放寬審議機制，並提供更多誘因，例如調高對單一事業投資上限、降低天使投資人買回國發基金持股成本等，藉以吸引新創業者申請，並配合政府政策力挺新創。（編輯：張良知〉1070503

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