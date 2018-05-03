/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 丁守中 周伯勳 地震
> rss

PChome攻點數經濟 攜手花旗推聯名卡

發稿時間：2018/05/03 15:02

最新更新：2018/05/03 15:02

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北3日電）PChome網路家庭今天宣布攜手花旗銀行推出「花旗PChome Prime聯名卡」，最高可享6%消費回饋，並推出會員P幣，首波開放OPENPOINT、亞洲萬里通點數互轉，預計一個月內開放LINE Points互轉。

花旗PChome Prime聯名卡在PChome線上購物全站消費最高可享6%回饋，包含花旗銀行的2%聯名紅利點數與PChome的4% P幣回饋，可在PChome網站進行消費折抵。

P幣首波已與OPENPOINT、亞洲萬里通開啟點數雙向互轉功能，接下來將拓展更多合作夥伴，預計一個月內將開放LINE Points點數互轉。

出席聯名卡發表記者會的網路家庭董事長詹宏志表示，PChome發展電商近20年，發現如果沒有力量夠強的優惠，很難提升消費者忠誠度；此次透過PChome讓利及協力廠商的合作，推出「地表最強」優惠，而且新推出的P幣未來將能與國內重要點數提供者互通。

Yahoo奇摩今天表示，Yahoo奇摩聯名卡享有Yahoo奇摩三平台（Yahoo奇摩拍賣、Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城）最高6%消費回饋，自2016年11月推出至今，卡友每月消費金額都破萬，每月消費次數也較Yahoo奇摩一般會員多1.7倍。（編輯：黃國倫）1070503

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP