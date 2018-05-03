PChome攻點數經濟 攜手花旗推聯名卡

（中央社記者吳家豪台北3日電）PChome網路家庭今天宣布攜手花旗銀行推出「花旗PChome Prime聯名卡」，最高可享6%消費回饋，並推出會員P幣，首波開放OPENPOINT、亞洲萬里通點數互轉，預計一個月內開放LINE Points互轉。



花旗PChome Prime聯名卡在PChome線上購物全站消費最高可享6%回饋，包含花旗銀行的2%聯名紅利點數與PChome的4% P幣回饋，可在PChome網站進行消費折抵。



P幣首波已與OPENPOINT、亞洲萬里通開啟點數雙向互轉功能，接下來將拓展更多合作夥伴，預計一個月內將開放LINE Points點數互轉。



出席聯名卡發表記者會的網路家庭董事長詹宏志表示，PChome發展電商近20年，發現如果沒有力量夠強的優惠，很難提升消費者忠誠度；此次透過PChome讓利及協力廠商的合作，推出「地表最強」優惠，而且新推出的P幣未來將能與國內重要點數提供者互通。



Yahoo奇摩今天表示，Yahoo奇摩聯名卡享有Yahoo奇摩三平台（Yahoo奇摩拍賣、Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城）最高6%消費回饋，自2016年11月推出至今，卡友每月消費金額都破萬，每月消費次數也較Yahoo奇摩一般會員多1.7倍。（編輯：黃國倫）1070503