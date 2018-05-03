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第三天然氣接收站期程延宕 台電：會與中油協商

發稿時間：2018/05/03 15:24

最新更新：2018/05/03 15:24

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（中央社記者廖禹揚台北3日電）中油天然氣第三接收站供氣期程預計延後3個月，台電今天說，會持續進行既定電源開發期程的準備工作，供氣量問題會與中油協商，爭取讓大潭8號機在民國111年商轉。

根據經濟部2日在立法院社會福利及衛生環境委員會提出的書面報告，即使第三天然氣接收站的環境影響評估差異報告順利在5月通過環評大會審查，原訂111年7月初期供氣50萬噸，112年12月全量營運供氣300萬噸的期程，仍將延後3個月至111年10月初期供氣50萬噸，113年4月全量營運供氣300萬噸。

台電今天舉辦旗下球隊新隊徽發表記者會，台電發言人徐造華會前受訪表示，針對大潭電廠的規劃，台電仍會按照既定開發期程準備，目前正在進行前置作業，希望能在111年商轉；至於供氣問題，徐造華表示，會視第三接收站的開發進程，與中油協商因應方式。

徐造華並表示，明年起達到備用容量率15%、備轉容量率10%的目標不會改變，仍會努力達成。

至於核二2號機是否可能在夏季用電高峰來臨前歸隊？徐造華說，在電力系統中，機組越多，對調度彈性及電力供電穩定都會更有利，因此當然也希望核二2號機盡快加入供電行列。

徐造華表示，核二2號機歸隊時程還是必須尊重原能會審查期程，台電會配合原能會審查，盡快提出原能會要求的補充資料。（編輯：蘇志宗）1070503

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