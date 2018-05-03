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宸鴻首季每股淨利0.17元

發稿時間：2018/05/03 15:39

最新更新：2018/05/03 15:39

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（中央社記者潘智義台北2018年5月3日電） 蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻科技（3673）今天舉行法人說明會，公告第1季自結稅後淨利為新台幣6800萬元，稅後稀釋每股淨利0.17元。

宸鴻統計，第1季自結合併營收為新台幣208.5億元，較去年同期減少2.6%，較去年第4季減少36.6%，主因季節性因素，及第1季工作天數較少。第1季營業毛利為12.3億元，與去年同期相當，但較去年第4季減少44.3%。第1季營業毛利率由上季6.7%降至5.9%，主因產能利用率下降所致。

在銷售成本結構方面，宸鴻表示，由於產品組合調整，使原料成本占營收比重由去年第4季的78.2%降為76.1%；此外，因產能利用率下降，使折舊攤提費用占營收比重由去年第4季5.6%增加為8.3%。

宸鴻表示，第1季人工成本占營收比重維持約6.5%，與去年第4季相當，顯見於淡季時仍能有效地控管人工成本。

隨著營收減少，宸鴻說，第1季營業費用為10.1億元，較第4季的14.9億元減少32.4%，除因銷售相關費用隨營收規模下降而減少外，還有去年第4季因提列庫藏股轉讓員工認購，及年度激勵獎金等費用使整體營業費用增加所致。

宸鴻第1季淨利息費用約為4133萬元，較去年第4季5348萬元減少。此外，第一季認列外匯損失約為6778萬元，主要係因美金兌人民幣及台幣貶值所致。截至2018年3月31日止，員工總人數為2萬2317人，較第4季底員工人數2萬6177人減少。

截至2018年3月31日止，宸鴻公司帳上現金餘額為216.1億元，較2017年第4季底194.0億元略增。第1季底合計銀行借款餘額及可轉換公司債券餘額為214.1億元，其中約新台幣60.6億元可轉換公司債已於2018年4月8日全數清償完畢。

宸鴻截至第1季底擁有淨現金部位，流動比率及速動比率分別為1.20及1.02。公司第1季稅前折舊攤提淨利率（EBITDA）為22.5億元。第1季資本支出約為6.2億元。（編輯：林沂鋒）1070501

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