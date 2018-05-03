實價登錄揭露門牌成交價 房仲：如進天體營

（中央社記者韋樞台北3日電）行政院會今通過「實價登錄地政三法」修正草案，日後實價登錄將揭露門牌，每戶成交價均看得到。房仲表示，雖然有助房價透明化，但個人隱私部分猶如進天體營。



行政院會通過擬將以區段揭露的實價登錄價格改為「門牌揭露」，每戶房屋的成交價都看得到，並溯及過去204萬件登錄資料。同時，修法後將改為由買賣雙方在申請房屋移轉登記時，共同申報實價登錄，資訊揭露時間將可縮短30天。



內政部次長花敬群表示，雖有人擔憂去識別化的門牌揭露實價，會有洩漏個資問題，但個資法規定的個人資料，是指姓名、身分證字號、出生年月日等，門牌與房價則是不動產資料，不屬於個人資料範圍。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，未來全面揭露後確實對房價透明化有更大幫助，不容易有炒作問題，也讓房價回歸市場機制。



不過在公開這些資料後，仍難逃有心人利用工商登記等其餘資料來交叉比對出真正的持有人，讓在意隱私的屋主會有微詞，特別是法人組織或公司行號購買房地產時，較容易碰上這類問題。



她認為，實價揭露顯示確切門牌和房價，如同買賣雙方進了天體營一般，攤在陽光下供查詢，雖然此舉不會影響房市買氣，但相關房屋持有人日後必定會找出該有的隱私權保護方式。



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新版的實價登錄改革後，成交價格資訊可達到「快速與容易辨識」，一方面揭露速度可以加快約一個月，同時門牌的完全揭露，則可減少民眾或仲介透過坪數屋齡等條件，去推斷是哪間與哪戶的時間與錯誤率，讓實價資料運用可以更有效率。



至於預售案揭露部分，過往香港曾傳出豪宅案有假買賣案件的價格揭露，誤導民眾判斷資訊。曾敬德建議，若要推動到簽訂買賣契約30天內申報，對於買賣案件的真實性要有查核的機制，同時也揭露如付款方式等交易條件。（編輯：張良知）1070503