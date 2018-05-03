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宏達電壓軸出擊 U12+旗艦機23日亮相

發稿時間：2018/05/03 16:49

最新更新：2018/05/03 16:56

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（中央社記者江明晏台北3日電）面對非蘋旗艦新機大戰，宏達電終於出招了，今天發布邀請函，預告5月23日舉行發表會，市場猜測年度旗艦機U12+將亮相，而邀請函上的內部零件圖也透露玄機。

非蘋旗艦新機大戰近期打得火熱，繼三星、索尼、華為、小米、vivo、LG、OPPO等手機品牌分頭端出旗艦新機後，宏達電終於「壓軸」出招，刻意避開重兵部署時刻的意圖明顯。

宏達電今天發布媒體邀請函，預告將在5月23日舉行發表會，儘管邀請函刻意賣關子，並未進一步透露資訊，年度旗艦機U12+將亮相的機率高，而邀請函上的內部零件圖也透露玄機，讓市場聯想U11+首創搭載的透視黑設計，不排除在U12+上看見。

統整目前HTC旗艦機的傳聞，宏達電計畫將以U12+單兵出擊，將採6吋18：9 LCD全螢幕設計，搭載高通今年旗艦處理器Snapdragon 845，外觀是雙面玻璃、中框金屬機身，Edge Sense側框啟動功能將延續，並新增更多功能。

值得注意的是，U12+相機預料將有四鏡頭設計，搭載1600萬畫素、1200萬畫素雙鏡頭主相機，前置鏡頭採雙800萬畫素雙鏡頭。

其他規格方面，傳聞HTC U12+內置6GB RAM、128GB ROM，配備3500mAh電池，128GB版本價格可能會落在新台幣2萬4900元左右。

另外，市場也傳出，宏達電今年會再推出U12的後繼機款U12 Life，但無法確定是否在台上市。（編輯：鄭雪文）1070503

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