高價建案增壓縮議價空間 買方轉向中古屋

（中央社記者韋樞台北3日電）房市研究單位住展雜誌發布4月住展風向球，較3月上升1.5分，仍為黃藍燈；分析發現，4月預售案及成屋推案多拉高分數，但買方得不到有感降價而改抱中古屋，新建案要小心應對。



代表北台灣新建案市況的住展風向球，4月分數達33分，月增1.5分，對應燈號為黃藍燈，為連續兩個月亮出同樣燈號。住展雜誌企研室經理何世昌表示，4月風向球分數雖然上升，但主要是由預售與成屋供給量大增所致，但實質買氣卻未能進一步提升，房市能否穩定復甦仍有疑慮。



何世昌分析，4月是房市傳統推案旺季，建商推案信心持續走高，新建案卻蜂湧而出，預售屋推案量續增至新台幣500餘億元；新成屋新增供給量也在上升，放量至約1500餘多戶，相對供給量多。



但實質上買方的來客組數和成交組數的分數卻比3月低，4月買方來客組數較3月驟減約兩成，4月成交量較3月減約1成左右，各縣市無論蛋黃、蛋白區受影響狀況差不多，顯然買氣並不旺，相對風向球的分數自然比3月低。代銷業者的廣告批數1.4萬批，亦比3月少。



何世昌認為，4月第二週市況突然停滯，疑與中國大陸在台灣海峽軍演有關，當週假日來人量忽然減少。但軍演過後市況仍低迷未恢復，推估應與「失望性不買」關聯性較大；由於近期高價案增多、議價空間縮小，買方對賣方讓利無感，乾脆別抱中古屋，這對新建案市場不是好事，後續得要多注意。（編輯：蘇志宗）1070503