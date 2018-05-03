中信銀插旗純網銀 參股優先

（中央社記者田裕斌台北3日電）金融監督管理委員會即將公布純網銀設置規則，國內最大商業銀行中國信託商銀總經理陳佳文表示，如果要切入網銀，內部傾向以參股的策略性合作為主，不會自己新設。



中信銀與即時通訊軟體LINE合作，發行LINE聯名卡，至今發卡量達150萬卡，由於LINE是申請設立純網銀呼聲相當高的廠商，陳佳文說，確實與LINE聊過這方面的議題，但還不到坐下來談具體內容的程度。



陳佳文表示，世界上還沒有哪個國家最大的銀行是純網銀，既然中信銀已經是國內最大的商業銀行，自然沒有自設純網銀或取得純網銀控制性股權的必要。



陳佳文指出，網銀由於沒有設置實體通路的需要，營運成本相對低廉，可以承作大量的小額交易，這些小額交易的客層可能是中信銀現在接觸不到的，若可藉由參股的方式參與純網銀的運作，對中信銀未來發展有明顯幫助。



中信銀今天宣布，將現有的銀行APP「中信行動達人」升級成「中信Home Bank」，陳佳文說，中信銀目前存戶有600萬人，加上信用卡卡友更達800萬人，現有行動銀行客戶數也有210萬人，中信銀為了整合個人金融的服務到同一個APP中，這次斥資超過新台幣一億元，花了10個月開發出「中信Home Bank」。



中信銀也指出，「中信Home Bank」取得5項金融專利，累計中信銀手上的金融專利達57項，在業界居領先地位。（編輯：林淑媛）1070503