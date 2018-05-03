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17直播今年拚日本龍頭 下半年進軍韓國

發稿時間：2018/05/03 18:27

最新更新：2018/05/03 20:16

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直播平台17 Media將於5月19日舉辦「第二屆華人直播金羽獎」，3日召開記者會，由17 Media主播小安柏擔任金羽獎宣傳大使，分享直播即時互動經驗。中央社記者吳家豪攝　107年5月3日直播平台17 Media將於5月19日舉辦「第二屆華人直播金羽獎」，3日召開記者會，由17 Media主播小安柏擔任金羽獎宣傳大使，分享直播即時互動經驗。中央社記者吳家豪攝　107年5月3日

（中央社記者吳家豪台北3日電）直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團新任營運長張牧寧今天說，17 Media進入日本市場半年已登上第二名，今年將拓展日本業務、力拚第一名，預計下半年進軍韓國市場。

17 Media將於5月19日在台大體育館舉辦「第二屆華人直播金羽獎」，本屆金羽獎透過網友票選出台灣、香港、日本、馬來西亞共700位主播參與，更為不同特色的主播設立「專業歌唱」、「專業舞蹈」、「專業演奏」等特色獎項。

張牧寧今天出席第二屆華人直播金羽獎記者會，是接任集團營運長後首度公開亮相。他曾共同創辦移動社交遊戲品牌RedAtoms（樂迪通），在遊戲、軟體及電子產業累積多元的管理經驗，也曾在美國Oracle Consulting擔任資深顧問。

張牧寧告訴中央社記者，他對17 Media的第一印象是年輕、有活力、國際化，團隊成員聚在一起想辦法利用創新與聯想力，把產品做好，並且走出台灣，這是很不簡單的事情。

他說，17 Media現在專注發展日本等海外市場，也計劃拓展版圖到韓國，由於他曾待過日本與韓國，也許可以在這方面有所貢獻。

去年9月17 Media落地日本時在當地的市場僅排名第四，半年內衝上第二名，張牧寧表示，今年的目標是在日本持續推動更多業務、登上第一名。

據他觀察，日本雖然屬於亞洲市場，但是有自己的特色與文化，例如日本人對於打賞機制比較不習慣，要思考如何透過其他方式克服，而且日本對於產品的要求比較精細，這也是17 Media走向海外市場需要突圍的方向。

張牧寧說，17 Media預計今年下半年進軍韓國市場，拓展業務的方式不設限，有任何機會都願意去談，但目前還沒確定會透過哪些做法。

17 Media自2015年上線以來，全球註冊用戶數達4000萬，用戶平均單次停留時間達45分鐘。M17 Entertainment集團財務長顧尚修表示，原本預計2018年全球簽約主播數量達到5000人的目標，已經於2018第一季達標，目前全球共有超過7000位簽約主播，在短短一季內快速成長近50%，下個目標是全球簽約主播達萬人。(編輯：趙蔚蘭)1070503

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