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土國對進口鋼品啟動調查 經部：爭取微量排除

發稿時間：2018/05/03 18:42

最新更新：2018/05/03 18:42

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（中央社記者廖禹揚台北3日電）經濟部今天表示，土耳其日前公告對進口的特定鋼鐵產品啟動防衛措施調查，因台灣相關產品在受調期間輸土占比均低於WTO所訂3%微量門檻，經濟部將依此爭取排除適用防衛措施。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，土耳其經濟部4月27日公告對自國外進口鋼鐵產品啟動防衛措施調查，受調產品主要包括扁軋產品共7項稅號，棒、線、型材產品共7項稅號，鐵路及電車道材料產品一項稅號，管及空心型材產品4項稅號，不銹鋼產品2項稅號，共計21項稅號。

貿易局指出，土耳其去年自台灣進口本案受調產品金額為1億724萬美元，而這次調查期間為2013年至2017年，土耳其自台灣進口本案受調產品在總進口量占比分別為1.3%、0.99%、0.82%、0.6%及0.61%，均低於世界貿易組織（WTO）防衛協定第9.1條所訂3%微量門檻，貿易局將依此規定，向土耳其爭取排除適用防衛措施。

觀察台灣2013年至2017年出口，台灣向土耳其出口本案受調產品在總出口額占比分別為2.24%、1.51%、1.71%、1.25%及1.04%，占比並不高。

土耳其公告表示，為確認進口本案產品是否對土耳其製造業造成嚴重損害，或有嚴重損害之虞，因此展開此次調查，原則上於9個月內完成，必要時可再延長6個月。

如欲申請成為利害關係人，需於公報發布日30天內，也就是5月27日前於土耳其經濟部網站以土文填列並遞交調查問卷給土方，調查單位將視情形進行聽證會等相關安排。貿易局呼籲台灣業者積極參與調查，業者可透過相關公會向貿易局申請應訴經費補助。（編輯：李信寬）1070503

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