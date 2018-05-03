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高電價非壞事 德國專家：改善用電效率誘因

發稿時間：2018/05/03 18:49

最新更新：2018/05/03 18:49

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（中央社記者廖禹揚台北3日電）面對能源轉型帶來電價上漲問題，產業擔心影響國際競爭力，德國能源專家今天表示，高電價是產業投資提升用電效率的誘因，只要改善用電效率，即使電費高，也不會影響競爭力。

為達成非核家園目標，政府訂下2025年能源配比燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%目標。較便宜的燃煤占比降低，運用新興技術的再生能源占比提升，勢必導致電價上漲，產業憂心因此加重成本，影響國際競爭力。

德國在1990年代開始投入能源轉型，目標在2022年停止使用核電，廢核也是德國多數民眾的共同目標，德國在台協會今天與經濟部能源局合辦台德能源轉型論壇，邀請德國「未來能源計畫」能源轉型專家顧問齊辛（Hans-Joachim Ziesing）來台分享德國轉型之路上所遇到的挑戰與經驗。

德國電價高昂，與會人士提問，是否會因此影響產業競爭力？齊辛回應，目前針對大企業訂有優惠措施，但近期政界正在研議是否廢除，他指出，若電價太低，就會失去能源轉型的誘因，也沒有足夠資源進行相關投資。

齊辛表示，歐洲有碳排放交易市場，許多相關規定的確對產業造成負擔，但歐洲的企業也會有相應的措施來彌補競爭力，例如像在德國，用電效率高的公司可享相關稅率或費用免徵優惠，因此企業就會願意投資改善用電效率。

他也說，產業競爭力不能只單看電價，也必須考慮不同國家、不同產業的生產力落差，若用電效率非常高，即使電費再高，也不會失去競爭力，成本也不會因為電價高就失控。

齊辛也坦言，德國能源轉型過程是毀譽參半，仍有許多挑戰需要克服，例如能源使用效率不減反增，主因運輸部門能源消耗增加，而國內產煤地區對廢煤目標仍有相當抗拒，可能要花上較長時間才能達到溫室氣體減量目標。（編輯：林淑媛）1070503

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