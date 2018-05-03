銀行續瘦身 分行家數創5年新低

（中央社記者蔡怡杼台北3日電）根據金管會統計，去年底銀行總家數來到3417件，年減13家，為5年新低。金管會表示，今年金融機構增設分行據點續採總額控管，符合要求的銀行及信合社可在5月、11月提出申請。



金融監督管理委員會今天公布，5月受理金融機構申請增設國內分支機構相關措施。依據「金融機構國內分支機構管理辦法」第5條規定，符合財務業務健全性條件的銀行及信用合作社，可於每年5月及11月向金管會申請增設分支機構。



金管會銀行局副局長莊琇媛表示，今年增設分支機構續採總額控管的方式，即今年核發的分行家數將以前一年度裁撤的分行數為上限。至於今年財務符合要求可申設分支機構的銀行有17家、信用合作社有11家。



根據金融監督管理委員會統計，截至去年底，本國銀行共有3417家分行，較2016年底的3430家縮減13家，為2012年的3416家以來新低。



莊琇媛表示，去年裁撤分行的銀行有花旗2家、匯豐2家、渣打2家、英商巴克萊1家、合作金庫1家、一銀1家、永豐1家以及國泰世華1家，其中，後兩者為簡易分行的整併。另外，有2家分行則是2016年獲准裁撤，但去年才正式裁撤，因此，造成統計上的落差。（編輯：鄭雪文）1070503