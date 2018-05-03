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郵局ATM大當機 金管會：初步排除駭客攻擊

發稿時間：2018/05/03 19:09

最新更新：2018/05/03 19:26

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zoom in 中華郵政3日上午發生系統大當機，儲匯、兌換票據或是兌領發票等須郵政系統業務停擺，ATM也貼上故障字樣，無法使用。中央社記者徐肇昌攝　107年5月3日中華郵政3日上午發生系統大當機，儲匯、兌換票據或是兌領發票等須郵政系統業務停擺，ATM也貼上故障字樣，無法使用。中央社記者徐肇昌攝　107年5月3日

（中央社記者蔡怡杼台北3日電）中華郵政今天早上全台超過3000台ATM當機。金管會表示，因系統更新造成這次大當機是歷年來首見，初步排除是駭客所為，而根據規定，中華郵政要在7個營業日內繳交相關報告。

中華郵政（郵局）今天上午9時9分系統突然發生異常，全區的儲匯業務，包括存提款、轉帳、ATM（自動櫃員機）和線上交易都受影響，一直到上午10時20分才恢復運作。

中華郵政主秘簡良璘表示，ATM異常主因是儲匯交易控管程式改版，逢大量交易湧入，導致連線系統資源耗竭才會當機。

金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛表示，中華郵政根據規定就ATM當機通報重大偶發事件。根據中華郵政通報，中華郵政今天早上1時到6時進行例行性的系統更新改版時，突然某個程式導致連線中斷，受影響的包含中華郵政所有內部工作站、全台3209台ATM，以及網路銀行。

銀行局表示，根據中華郵政通報，該機構過去從未因為系統更新，發生連線中斷情況。

至於因為ATM當機而受影響的客戶或交易量有多少？莊琇媛說，根據規定，中華郵政需在7個營業日內繳交報告，要等中華郵政報告送過來後才會知道。

除了中華郵政外，過去第一銀行曾因為駭客趁著ATM系統更新入侵盜領，銀行未來有何相關強化措施？

金管會表示，中華郵政ATM當機事件初步排除是駭客所造成的，且中華郵政本次ATM當機與一銀案不同，一銀是駭客趁程式更新時發動攻擊。另外，一銀盜領案後，銀行公會已修訂金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準，要求銀行程式更新後，把不需要的連線都要中斷。（編輯：李信寬）1070503

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