/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 丁守中 周伯勳 地震
> rss

宸鴻擁奈米銀專利 搶攻OLED折疊手機訂單

發稿時間：2018/05/03 19:14

最新更新：2018/05/03 20:01

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻科技執行長江懷海3日在法人說明後會說，要用宸鴻擁有專利的奈米銀觸控技術，搶全球第1支可折疊有機發光二極體（OLED）手機觸控訂單。中央社記者潘智義攝　107年5月3日蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻科技執行長江懷海3日在法人說明後會說，要用宸鴻擁有專利的奈米銀觸控技術，搶全球第1支可折疊有機發光二極體（OLED）手機觸控訂單。中央社記者潘智義攝　107年5月3日

（中央社記者潘智義台北3日電） 蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻科技執行長江懷海今天在法人說明會後說，要用宸鴻擁有專利的奈米銀觸控技術，搶全球第一支可折疊有機發光二極體（OLED）手機訂單。

江懷海強調，要迎合OLED可折疊式手機的需求，奈米銀觸控技術最看好，就算每天折100次，折10年也沒問題。宸鴻掌握奈米銀觸控技術83%專利，形同把奈米銀的專利技術壟斷了，從材料合成到觸控感應器一條龍生產，全包了。

他說，奈米銀觸控產品為直徑13個奈米，剖面為5角形的奈米銀線，不但有外形專利，還有鍍膜專利。

他直言，適合折疊手機的觸控技術除奈米銀之外，還有金屬網格，但實際上金屬網格觸控技術應用在小尺寸的手機領域，會遮住顯示器的光點，所以只適合應用在大尺寸產品。

因此，奈米銀比金屬網格技術更適合應用在屬於小尺寸的折疊式手機。

他認為，因應電信5G服務推出，廠商可望推出新產品刺激市場需求，像折疊式手機搭配5G，就是一種可以吸引消費者換機的模式。

宸鴻策略長劉詩亮說，宸鴻的長處就是擁有技術，但也要能賺錢，以往曾忽略提出的方案能否幫客戶賺錢，現在不會再曲高和寡，一定會優先提出讓客戶賺錢的技術方案。

江懷海坦言，宸鴻當年以玻璃觸控產品見長，卻忽略薄膜觸控產品的商機，把氧化銦錫（ITO）膜觸控商機拱手讓人，現在宸鴻已改變策略，積極投入奈米銀觸控產品，搶攻可撓式OLED手機面板應用的商機。（編輯：張良知）1070503

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP