宸鴻擁奈米銀專利 搶攻OLED折疊手機訂單

蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻科技執行長江懷海3日在法人說明後會說，要用宸鴻擁有專利的奈米銀觸控技術，搶全球第1支可折疊有機發光二極體（OLED）手機觸控訂單。中央社記者潘智義攝 107年5月3日

（中央社記者潘智義台北3日電） 蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻科技執行長江懷海今天在法人說明會後說，要用宸鴻擁有專利的奈米銀觸控技術，搶全球第一支可折疊有機發光二極體（OLED）手機訂單。



江懷海強調，要迎合OLED可折疊式手機的需求，奈米銀觸控技術最看好，就算每天折100次，折10年也沒問題。宸鴻掌握奈米銀觸控技術83%專利，形同把奈米銀的專利技術壟斷了，從材料合成到觸控感應器一條龍生產，全包了。



他說，奈米銀觸控產品為直徑13個奈米，剖面為5角形的奈米銀線，不但有外形專利，還有鍍膜專利。



他直言，適合折疊手機的觸控技術除奈米銀之外，還有金屬網格，但實際上金屬網格觸控技術應用在小尺寸的手機領域，會遮住顯示器的光點，所以只適合應用在大尺寸產品。



因此，奈米銀比金屬網格技術更適合應用在屬於小尺寸的折疊式手機。



他認為，因應電信5G服務推出，廠商可望推出新產品刺激市場需求，像折疊式手機搭配5G，就是一種可以吸引消費者換機的模式。



宸鴻策略長劉詩亮說，宸鴻的長處就是擁有技術，但也要能賺錢，以往曾忽略提出的方案能否幫客戶賺錢，現在不會再曲高和寡，一定會優先提出讓客戶賺錢的技術方案。



江懷海坦言，宸鴻當年以玻璃觸控產品見長，卻忽略薄膜觸控產品的商機，把氧化銦錫（ITO）膜觸控商機拱手讓人，現在宸鴻已改變策略，積極投入奈米銀觸控產品，搶攻可撓式OLED手機面板應用的商機。（編輯：張良知）1070503