金管會：銀行存放款差距逾10兆元成常態

（中央社記者蔡怡杼台北3日電）金融監督管理委員會今天表示，銀行存款與放款間的差距超過新台幣10兆元成常態，但存、放款差距不等於爛頭寸，銀行一定會積極運用，不會閒置大量資金。



金融監督管理委員會今天公布民國107年3月底本國銀行逾期放款情形，截至3月底，本國銀行放款總餘額新台幣27兆4488億元，月增1838億元；逾期放款金額為754億元，月減28億元，逾期放款比率則為0.27%，較2月底減少0.02個百分點。



另外，截至3月底，銀行存款餘額為37.63兆元，放款總額為27.44兆元，俗稱「爛頭寸」的存款與放款間差距高達10.19兆元。



至於銀行爛頭寸超過10兆元是否成常態？金管會銀行局副局長莊琇媛表示，存、放款差距超過10兆元基本上是趨勢，但存、放款差距不等於爛頭寸，因為銀行不會大量閒置資金，一定會想辦法運用資金。



莊琇媛指出，銀行閒置的資金主要是因應法規需求，如根據規定，為支應民眾日常提領所需，銀行流動性準備為存款的10%，若以存款餘額37.63兆元來看，銀行的流動準備近4兆元。



除法定準備的3.7兆元外，根據金管會統計，銀行目前投資有價證券約4兆元。莊琇媛表示，目前銀行投資政府發行的公債等有價證券不計入有價證券的投資限額內，因此，銀行實際投資有價證券的部位會更多，另外，銀行也會從事轉投資。（編輯：蘇志宗）1070503