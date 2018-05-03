央行議事錄露玄機 通膨2%是升息指標

（中央社記者邱柏勝台北3日電）央行今天公布第一季理監事會議議事錄摘要，摘要指出，有理事表態，當通膨率逾2%時，宜審慎考量是否調整利率政策。市場解讀，「通膨率2%」將成為央行升息與否的關鍵指標。



中央銀行公布今年第一季理監事會議議事錄摘要，內容探討國內外經濟金融情勢與央行貨幣政策。在國內經濟情勢方面，央行理監事會議認為，國內景氣大致呈現溫和擴張態勢，但受去年輸出基期較高影響，國外淨需求對今年經濟成長的貢獻度下降，國內需求將成為經濟成長的主要動力，因此央行預測今年經濟成長率為2.58%，低於去年的2.86%。



國際金融情勢方面，多位理事提及美中貿易戰、地緣政治風險，以及近年中國大陸增強經濟結構調整力道，大幅增加半導體產能投資，對國內經濟成長的影響。有部份理事認為，國內推動前瞻基礎建設與產創計畫，以及優化國內投資環境政策進展，仍存有不確定性，此外也須關注年金改革可能造成的內需波動。



值得一提的是，本次理監事會議中，多位理事針對房市與央行住宅貸款規範表示意見。有位理事認為，豪宅建案有示範性價格效果，因此應持續關注今明兩年豪宅交易情況；也有理事認為，豪宅貸款者可能較具特殊性，導致銀行在風險自主控管上可能較寬鬆。考量居住正義，認同央行持續對豪宅進行選擇性信用管制。



有理事呼應此一說法，認為目前建案逐漸轉向一般住宅房型，是一種「正向發展」，與央行持續管控豪宅貸款有關。金融界人士認為，此一訊息透露出央行短期內不可能解除豪宅的選擇性信用管制。在貨幣政策方面，多位理事認為，綜合判斷國內通膨展望、經濟成長，及實質利率水準等重要考量因素後，基於當前通膨壓力及通膨預期仍屬溫和。產出缺口仍為負值。且國內外經濟前景仍存在不確定性，贊成維持現行利率。



其中，有位理事特別指出，雖然目前實質利率已轉為負值，但央行貨幣政策是以維持物價及金融穩定為首要目標，進而協助經濟成長。因此，目前國內通膨雖略升，但仍在可容忍範圍內，因此贊同維持利率不變。有理事更直言，若通膨率逾2%，則宜審慎考量是否調整利率。



對此金融界人士解讀，從此一訊息來看，央行第二季仍不會升息，且除非多數國家啟動升息，或者台灣通膨率達2%，否則要央行升息的可能性仍微乎其微。



所謂通膨率一般指消費者物價指數（CPI）增幅，根據主計總處3月16日發布的統計數字，預估全年CPI增幅約在1%上下。（編輯：鄭雪文）1070503